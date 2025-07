Vokalni ansambl Brevis

vrhunski međunarodni uspjeh

zlatne medalje

6th European Choir Games & Grand Prix of Nations

Antoanete Radočaj-Jerković

Zlatnu medalju najviše kategorije

130 zborova i gotovo 6.000 izvođača

umjetničku izvrsnost i međunarodnu prepoznatljivost

Danske, Njemačke, Švedske, Švicarske, Finske, Slovačke, Bugarske, Belgije, Italije, SAD-a, Kanade, Meksika, Kostarike, Kosova, Farskih Otoka i Hrvatske

Borisa Papandopula

Davor Dedić,

Anja Papa Peranović

Rudolfa Matza

Knuta Nysteda

Sama Vovka

Danske, Švedske, Turske, Italije i Mađarske

Foto: Screenshot video

iz Osijeka ostvario je još jedanosvajanjemna prestižnom natjecanju, održanom od 28. lipnja do 7. srpnja 2025. u danskom gradu Aarhusu.Pod dirigentskim vodstvom dr., Brevis je u kategoriji Komornih zborova i vokalnih ansambala (GP3) osvojio iznimnih 91,13 bodova, što ih je ponovno svrstalo među najbolje zborove Europe i svijeta te im donijelo ovu značajnu umjetničku nagradu –(Gold medal - top level). Na natjecanju na kojem je nastupilo više odiz 35 zemalja, osječki ansambl nastupio je kao jedini predstavnik Hrvatske i još jednom potvrdio svoju. Natjecanje u Aarhusu, nekadašnjoj Europskoj prijestolnici kulture, obuhvatilo je desetke kategorija, a ocjenjivao ga je žiri sastavljen od čak 65 umjetnika iz 34 zemlje.U zahtjevnoj kategoriji Komornih zborova i vokalnih ansambala – od kvalifikacija do završnog Grand Prix natjecanja – nastupilo je 35 zborova iz, a Vokalni ansambl Brevis je u ukupnom poretku zauzeo treće mjesto. Zahvaljujući svojim dosadašnjim rezultatima na međunarodnim zborskim natjecanjima, ansambl Brevis nije morao prolaziti kvalifikacije, već je izravno pozvan u završnicu natjecanja Grand Prix of Nations. Natjecateljski program uključivao je djela hrvatskih skladatelja(klavir:solo:) i, norveškog skladateljate mladog slovenskog autora. Izvedbu je ocjenjivao sedmeročlani žiri sastavljen od uglednih zborskih stručnjaka izVokalni ansambl Brevis godinama gradi ugled jednog od vodećih hrvatskih i europskih vokalnih sastava. U dosadašnjoj karijeri nastupali su u prestižnim koncertnim dvoranama poput Carnegie Halla u New Yorku, Sydney Opera Housea i Grand Philharmonic Halla u Sankt Peterburgu, a visoka odličja osvajali su i na međunarodnim natjecanjima u Švedskoj, Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Bugarskoj, Rusiji, Australiji, Kini, Južnoj Koreji i drugdje.Nastup u Aarhusu nova je potvrda njihove kvalitete i predanosti zborskoj umjetnosti, ali i snažan glas Hrvatske na svjetskoj glazbenoj sceni te idealan uvod u novu sezonu u kojoj će ansambl proslaviti 30. obljetnicu umjetničkog djelovanja.Sudjelovanje na ovom značajnom međunarodnom događanju financijski su podržali Grad Osijek, Osječko-baranjska županija i Ministarstvo kulture i medija.