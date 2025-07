Kraljice stresa

Sretna sam zbog pobjede, jako. Mi smo došli na ovo SP pokazati što možemo, mi smo U19 reprezentacija i unaprijed ću odgovoriti svima koji su mi već postavili pitanje zar nije pametnije odmoriti prvu postavu pred osminu finala. Ali, ja kažem da je ovo ekipa koja je spremna igrati osminu finala i nakon ovih pet setova. Ne bih bila sportaš i dobar učitelj ako bi ih učila nečemu drugom. One su premale da bi se učile nekim matematikama i da bi kalkulirali. Mislim da ovo što smo napravili do sada daje nam za pravo da u osmini finala vjerujemo da možemo napraviti ono što si priželjkujemo, i što smo si kao sportaši u duši zacrtali. Čestitam cijelom timu jer ovih dana nije bilo nimalo lagano, ali to je naš život, to smo izabrali

Tekst i foto: Anela Novina

ponovno su priuštile svojim navijačima igru živaca, griženje noktiju i sl... Protivslavila su na kraju tek u pet setova, pobijedivši nakonjednu upornu, sportski ‘dosadnu’ ekipu koja se stalno poput ptice feniksa vraća u meč, što može biti deprimirajuće u određenom trenutku.Prvi set specifičan po mnogo čemu, osim dva rana egala naša selekcija niti jednog trenutka nije bila u pozitivnom rezultatu. Deset pogrešaka u tom setu mnogo će toga otkriti.Zato je nastavak pružio partiju kakvu očekujemo od ove generacije, suvereno su naše osvojile drugi set ostavivši Tajlanđanke na 17 poena, u trećem na 19. U tom periodu naše su djelovale poput fino podmazanog stroja koji ‘’ sve pred sobom. I onda ponovno ‘’ u finišu četvrtog seta, u kojem su suparnice diktirale tempo. Kod 20:21 Tajlanđanke rade seriju 4-0 za 25:20 i ulazak u peti set.U kojem nije bilo dvojbi tko ćena promjenu strana otišlo se s naših 8:4 izborenih blokom, a sve je to bio dio zastrašujuće, u petom setu, koji se igra do 15 poena.Izbornicanakon utakmice je ponovno bila prepuna emocija: “.”Statistički, nadigrali smo Tajland na bloku (18-2), poenima u napadu (54-48 ), dok su suparnice bolje servirale (6-5) i manje griješile (27-38 ).