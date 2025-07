HIGHLANDER Velebit

Tekst: Ariana Veočić

Foto: Predrag Vučković

, planinarski događaj koji je prije 9 godina pokrenuoi prerastao u međunarodnu avanturu prisutnu u više od 15 zemalja i na preko 20 spektakularnih lokacija diljem svijeta, vraća se ove godine na svoje ishodište -godine, planinari, ljubitelji prirode i svi oni koji tražeimat će priliku ponovno kročiti stazama gdje je sve započelo.HIGHLANDER Velebit nudirazličitih dužina i trajanja, kako bi svaki sudionik, neovisno o fizičkoj spremi, mogao pronaći izazov koji mu odgovara., traje 5 dana i proteže se na 100 kilometara s preko 3.000 metara uspona, počinje na Zavižanu i vodi čuvenom Premužićevom stazom kroz Nacionalni park Sjeverni Velebit sve do Baških Oštarija, a zatim dalje kroz Ramino korito, Panos i Nacionalni park Paklenicu sve do obale Jadranskog mora., format čija se ruta proteže na 51 kilometar, nudi trodnevno iskustvo koje kreće iz Baških Oštarija i završava na moru, uz nezaboravne poglede s Panosa i duhovno umirujuću tišinu Velikog Rujna.Za one koji žele kraću, ali jednako intenzivnu avanturu, tu jeOva dvodnevna ruta od 34 kilometra koja počinje na plaži Jaz, vodi duž edukativne staze Pjeskarica te kroz kanjon Velike Paklenice i vraća sudionike u Starigrad - Paklenicu, savršen je spoj planine i mora.S druge strane,jednodnevna ruta od 24 kilometra, savršen je uvod u HIGHLANDER filozofiju i odlična prilika za one koji žele iskusiti duh događaja bez, mnogima u početku zastrašujućeg, spavanja u planini. Svi formati ističu se prirodnim ljepotama Velebita, njegovim raznolikim krajobrazima, spojem mora, planine i kanjona te impresivnim pogledima koji ostavljaju bez daha.Osim samog planinarenja, HIGHLANDER Velebit sudionicima nudi iu planini, kakav se ne može doživjeti nigdje drugdje. Tijekom trajanja događaja održavat će se, među kojima se posebno ističu nastup pjevačice popularne grupete handpan izvedba, a prije tuluma pod zvijezdama sutoni će biti rezervirani za jogu u srcu planine. Edukativna predavanja, tematski razgovori i kulturni sadržaji dodatno obogaćuju iskustvo, stvarajući atmosferu zajedništva i osobnog rasta. Poseban naglasak stavlja se na gastronomiju, pa će svi sudionici imati priliku kušati autentične delicije iz Like i s Velebita – sireve i suhomesnate proizvode koje proizvodi lokalni OPG, a uz njih moći će kušati i čajeve izOrganizatori HIGHLANDER-a ulažu velik trud u, kako bi sudionicima omogućili. Rute su pažljivo osmišljenje i testirane, a kontrolne točke raspoređene su s ciljem optimalne podjele dnevne kilometraže te su mjesta podijele hrane i vode, čime se smanjuje težina ruksaka i olakšava planinarenje raznovrsnim terenima mitskog Velebita. Tijekom cijelog trajanja događaja na terenu je prisutan i, čime je sigurnost sudionika podignuta na najvišu moguću razinu. Veliku podršku u organizaciji pružaju i partneri - Podravka, u čijim će proizvodima sudionici moći uživati na događaju, Hrvatska turistička zajednica koja podupire promociju Hrvatske kao vrhunske outdoor destinacije, Jeep koji omogućava korištenje terenskih vozila i time značajno olakšava logističke izazove na zahtjevnom terenu Velebita te Zagrebačka pivovara, čije će pivo sudionike dočekati kao nagrada i osvježenje na kontrolnim točkama.Povratak HIGHLANDER-a na Velebit je povratak korijenima, u prirodu, k sebi. U vremenu kada je nužno ponovno uspostaviti vezu s prirodom i pronaći mir izvan svakodnevne vreve, HIGHLANDER Velebit nudi upravo to - tišinu, izazov, ljepotu i zajedništvo. Prijave su otvorene, a planina čeka. Više info na web stranici