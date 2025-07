Četvrta utakmica i četvrta uzastopna pobjeda

Tekst i foto: Anela Novina

– sjajan je to niz našihna, koja se igra u Osijeku i u kojoj Hrvatska drži čelnu poziciju.Egipatska reprezentacija pokazala se kao pomalo, što je bilo vidljivo i u ovom susretu četvrtog kola. Naše su djevojke lako stvarale serije poena kojima su se rezultatski odvajale odali čim bi se malo opustile, Egipćanke su im “”. U prvom setu Hrvatska je kombiniranom serijom 13:3 došla do naizgled laganih 25:16. U drugom setu, nakon serije 12:1 i vodstva 15:9, Egipat se vratio do izjednačenja 21:21, ali uslijedila je nova serija naših djevojaka – 4:0 za konačnih 25:21.Treći set imao je sličan tijek – serija 5:0 donijela je vodstvo 8:6, a potom kombiniranih 10:1 do 19:12. Egipćanke su se u međuvremenu konsolidirale, pružale otpor, ali je razlika u kvaliteti ipak bila očita. Hrvatska je na kraju slavila uvjerljivo s 3:0 (25:16, 25:21, 25:15) za samo 75 minuta igre., izbornica reprezentacije, nakon utakmice je emotivno izjavila: “.”Statistika potvrđuje hrvatsku dominaciju: poeni u napadu 36–27, blok 7–5, servis 11–3, a pogrešaka je bilo 17 naspram 20 egipatskih. Iako broj pogrešaka još uvijek nije optimalan, one su, nažalost, sastavni dio igre.Danas, 7. srpnja, također u 18:15, naše reprezentativke igraju posljednju utakmicu skupine A protiv, koji je izgubio od Egipta 1:3, ali je pobijedio Kanadu s 3:1 – što svakako poziva na