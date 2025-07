ponedjeljka, 7. srpnja 2025.

nova privremena regulacija prometa

projekta „Osijek 4“

Sljemenske ulice – od Čvrsničke do Kanižlićeve

do 30. rujna 2025.

obustave

modificira trasu

Nova organizacija prometa:

Na navedenom dijelu trase A1 linije prometuje se prema sljedećem:

Odgodine, uspostavlja sezbog nastavka radova koje izvodi VODOVOD-OSIJEK d.o.o. na rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, u sklopu, na dionici. Predviđeno trajanje radova jegodine.Zbog potpuneprometa na predmetnoj dionici, GPP privremenoautobusne linije A1 (Jug II – Kanižlićeva – OPUS arena – Vijenac Petrove gore) i to isključivo u dijelu linije od Opus Arene prema Vijencu Petrove gore i obratno, uz obvezno presjedanje putnika na Opus areni.Autobusi linije A1 iz smjera Juga II prometuju do OPUS arene, gdje je samo za polaske prema Vijencu Petrove gore organizirano presjedanje za nastavak putovanja.Na relaciji OPUS arena – Vijenac Petrove gore prometuje posebna, skraćena linija A1 u oba smjera, za koju su objavljeni posebni polasci.Presjedanje na OPUS areni je obvezno za putnike koji putuju prema Vijencu Petrove gore i obratno.- iz smjera Opus arene prema Vij. Petrove gore prometuje Strossmayerovom ulicom – lijevo Ul. Ljudevita Posavskog – Prenjskom ulicom – lijevo Kolodvorskom ulicom – lijevo Sljemenskom ulicom – desno Vij. Petrove gore gdje je okretište, završno i polazno stajalište prema Opus areni. Na ovoj trasi koristi se autobusno stajalište u Kolodvorskoj ulici zapad.- iz smjera Vij. Petrove gore prema Opus areni prometuje se obilaznim putem: desno Sljemenskom ulicom – lijevo Dalmatinskom ulicom – desno Kozjačkom ulicom – lijevo Čvrsničkom ulicom – desno Strossmayerovom ulicom, bez zaustavljanja do Opus arene gdje je obvezno presjedanje putnika dalje po trasi A1 linije prema Jugu II. Opus arena je okretište, završno i polazno stajalište prema Vij. Petrove Gore.Ovakva regulacija bit će na snazi do završetka planiranih radova, odnosno do 30. rujna 2025.Mole se putnici za razumijevanje i pravovremeno planiranje putovanja.