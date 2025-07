Kanada

A Svjetskog prvenstva U19

maksimalno motivirano

Lana Francetić

pozitivan rezultat i vodstvo

kreirati preokret

Kraljice stresa

dramu

Svetlana Ceca Ilić

Užasno teška utakmica, energetski, emotivno. Nadam se samo da je Lana Francetić u redu i da ćemo je imati do kraja SP-a. Ova je pobjeda danas dvostruko vrijednija jer ju je doista ostvario tim. Ponosna sam jako na njih. Čestitam Kanadi koja je odigrala sjajan meč, u jednom trenutku su našli ritam i užasno je bilo teško igrati taktički tada protiv njih. Ali, ono što me najviše veseli je da smo postali tim koji ne staje niti onda kada je najteže. Čestitke još jednom od srca, svima im hvala na ovoj utakmici, mislim da smo pokazali razlog zašto vjerujemo u sebe

Tekst i foto: Anela Novina

Pala je i, u trećem kolu skupineu Osijeku, pobijedile su ih naše juniorke s 3:1 (25:19, 30:28, 25:27, 35:33), nakon 2 sata i 15 minuta susreta. Kada tri seta odu na razliku, i to toliko daleko, onda je jasno da je ovo bila i igra živaca.Krenule su naše ponovno, povele odmah s 8:3, no Kanada je ozbiljna ekipa koja je u serijama stizala rezultat. Ali, protiv razigrane Hrvatske nisu imale šanse u tom prvom setu, vrlo koncentrirano su naše došle do 25:19. Zato je drugi set ponudio puno neizvjesniju borbu, pogotovo nakon što su Kanađanke zamijenile organizatoricu igre, a u našoj se ekipi ozlijedilakoja je kod 13:12 morala izvan igre. U finiš susreta Kanada je ušla s velikom prednošću od 23:19, ali naše se ne predaju, vrlo koncentrirano su stigle najprije do egala 23:23, a potom i u igri živaca na kraju slavile na razliku, 30:28.U nastavku susreta Hrvatska i dalje diktira tempo, ali niti jednom se ne može opustiti, bez obzira naod 4-5 poena razlike, jer Kanađanke su u stanju u nekoliko uzastopnih poena. Malo pomalo, poen po poen, slamale su otpor tvrdih suparnica naše reprezentativke, pa Kanađanke moraju zatražiti time out kod 17:13. Potez koji se pokazao na kraju sjajnim, kao i ponovna promjena tehničarke, jer su nešto kasnije prisilile našu izbornicu Ilić na minutu odmora kod egala 19:19. Nervoza je i te kako bila prisutna kod obje ekipe, dosta se griješilo na obje strane, a na kraju su s(p)retnije bile Kanađanke koje su kombiniranom serijom 5-1 osvojile set sa 27:25, nakon što su naše imale meč loptu kod 24:22. Ali, jedan naš promašen servis i potom odmah blok donijeli su suparnicama egal, iz kojeg su izvukle set.I kada već nije išlo na lakši, moralo je očito ići na teži način. ‘’ priredile su svima još jednu, u četvrtom setu u kojem su opasno ‘visile’. Kanađanke su uzele prednost na servisu, pojačala blok, naše su se dosta mučile s organizacijom igre, što je rezultiralo vodstvom Kanade od opasnih 18:14. Srećom pa su se naše ekspresno vratile u egal, 18:18. I tu kreće igra živaca, serije nevjerojatnih pogrešaka, emotivnih poteza na obje strane, nevjerojatne obrane i blokovi ali i vrhunskih izvedbi djevojaka koje još nemaju 19 godina. Na kraju, spretno, sretno, ali apsolutno zasluženo, osvajaju naše set na duboku razliku od 35:33 i osvajaju nova tri boda.Izbornicana kraju je samo mogla konstatirati: “.”Statistika na kraju pokazuje da je Hrvatska bila bolja u poenima u napadu (53-46), te da je manje griješila (36-42), dok su blok (11-14) i servis (9-11) otišli na stranu Kanade.Subota je dan odmora a u nedjelju naše djevojke od 18.15 sati igraju protiv Egipta.