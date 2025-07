Euforično, snažno, moćno

Presretna sam jer smo utakmicu riješili s tri osvojena boda. Bili smo u pravu kada smo Meksiko držali ne daleko od sebe. One su prije pet dana igrale finale Panameričkih igara i imali smo materijal s tog natjecanje gdje smo vidjeli da njihov fizički izgled jako može prevariti. Ono što nam je bilo važno je da niti jednog trenutka ne izađemo iz dogovorene taktike, jer smo znali da će nam ona užasno trebati. Ovo su jako brze i tehnički pismene igračice, i nije jednostavno igrati s njima. Možda je to s tribina izgledalo drugačije, ali bilo je puno izmjena poena koje su dugo trajale i nakon kojih je trebalo doći do daha. Mislim da smo napravili veliki posao, iako smo možda potajno priželjkivali i pobjedu od 3:0. No, ne treba biti nezahvalan, jer smo uz obilje pogrešaka osvojili sva tri boda. To su bili rizici koje smo morali napraviti zbog Meksika, morali smo ih taktički pogoditi servisom, i nažalost nije nam išlo tako dobro kao protiv Njemačke, i to nas je trošilo. Čestitka ekipi, ova se pobjeda gradila kroz cijelo vrijeme priprema, pobjeda je to kolektiva, i one igračice koje su ušle s klupe zaista su dale svoj obol pobjedi

Tekst i foto: Anela Novina

, nastavile su našenatjecanje u osječkoj skupini. Nakon što su dan ranije u pet setova pobijedile, drugog je dana ‘pao’ i, bilo je 3:1 (25:17, 23:25, 25:22, 25:19). U napadu nezaustavljive, 52 poena prema 36 suparnica, bolje u bloku (13-11), izjednačene na servisu (5-5), ali s još uvijek previše pogrešaka (31-28 ).s 24 poena najučinkovitija u našim redovima, uz 2 bloka,dodala je s 13 (3 asa),dodala 12 (6 blokova), a10. Čaušević je imala 6, Ivković 3 te Prkačin 2 poena.Prvi set dao je naslutiti da će to biti još jedna hrvatska pobjeda, nakon otvaranja s 1:4su preuzele konce igre u svoje ruke, povele 13:6 serijom 10-0 na servise Mlinar i tu prednost održavale do kraja. U drugom su popustile, zapravo, ušle u neke serije, pogotovo u finišu seta, što je rezultirali izjednačenjem na 1-1. No, u trećem ponovnonaše juniorke, ali i u finišu rade ‘malu dramu’, nakon 22:19 izbornica Ilić traži time out kod 23:22, nakon čega s dva poena u nizu osvajamo taj ključni set. Četvrti je bio repriza prvog, razigranom igrom odradile su ga do kraja bez velikog stresa.Izbornicanakon još jedne pobjede izjavila je: “.”