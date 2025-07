golijada

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Prava jeobilježilanaše momčadi u uvodnoj fazi priprema za novu sezonu. Na pomoćnom terenuu zatvorenoj trening-utakmici protiv mađarskog drugoligašabilo je 6:4 za Bijelo-plave. Prvi je pogodak pao već nakon 80-ak sekundi a strijelac je bionakon dobrog proigravanjaU 4. minuti gosti su još jednom morali na centar. Njihov je vratar bio neoprezan u istrčavanju, do lopte je došaoi s 30 metara naciljao praznu mrežu. Brzopoteznu seriju pogodaka nastavio jena suprotnoj strani, kada je nakon prekida glavom loptu neobranjivo smjestio u gornji lijevi kut. Potom je izglednu priliku imao, a isti je igrač u 16. minuti povisio na 3:1, iskoristivši krasnu asistenciju. Šansu je zatim imao, a nakon što nije zabio iz blizine, kazna je stigla u našem šesnaestercu. Opet se dobro snašao, činilo se da će loptuzadržati na samoj gol-liniji, međutim, ipak. Do odlaska na odmor, u prvoj minuti sudačke nadoknadeje projurio lijevim krilom i idealno uposliokoji mirno zabija za 4:2.Drugo je poluvrijeme započelo s dvije lijepeprigode, a onda je u 62. minutiopalio iz daljine i matirao mladog. Samo šest minuta kasnije strijelac za Mađare bio je ipa je Szentlörinc stigao do. U 79. minuti gosti su, valjda, čekali da njihov stožer napravi zamjenu koja ipakza ulazak na teren, a sasvim pasivnu reakciju suparničke obrane iskoristili su, prvi kao asistent, drugi pak kao strijelac za 5:4.je u samoj završnici snažnim udarcem uzdrmao gredu, da bi sedam minuta prije krajau suradnji sdošao u situaciju iz koje je bilo (opet)nego propustiti takvu prigodu te je postavio konačan rezultat.Osijek je igrao u sastavu: