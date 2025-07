Od 17. do 21. lipnja

Tekst: Ariana Veočić

Foto: Predrag Vučković

, jedinstvena priroda okou Kaliforniji ponovno je bila domaćin HIGHLANDER-a, globalnog planinarskog događaja koji okuplja zaljubljenike u. U četvrtoj godini održavanjadogađaj, organiziran uz veliku podršk, je okupio više odiz tri države -, uključujući predstavnike iz čak 29 američkih saveznih država, odSudionici su mogli birati između: Ursa Major (148 km), Hercules (92 km), Pegasus (53 km), Orion (35 km) i Lyra (19 km). Bez obzira na odabranu duljinu, svatko je iskusio vlastitu HIGHLANDER avanturu i stvarao jedinstvene uspomene u jednom odKalifornije. Sudionici su planinarili šumama i predjelima nacionalne šume San Bernardino od kojih se posebno izdvajaju,smješten na impresivnih 2,133 metra nadmorske visine kojeg nazivaju i najbolje skrivenom tajnom ovog podneblja,, otvoren davne 1998. godine kojeg godišnje posjeti više od, gdje je svaka avantura i završila.Poseban doživljaj bio je i hodanje dijelom slavnerute čija ukupna duljina iznosi čak 4,270 km, kao i uspon nakoji ponosno stoji na 2,602 metra nadmorske visine, čime je i službeno najviši vidikovac regije koji pruža panoramske poglede naNa kontrolnim točkama, sudionike je svaki dan čekao raznolik festivalski program koji je uključivaoinspirirano tehnikom legendarnog, koncerte uživo, predavanja o mentalnom zdravlju i očuvanju prirode, te motivacijsko izlaganje poznatog outdoor YouTubera. Uz navedeno, sve prisutne posebno se dojimo interaktivno predavanjeiz Zpacksa koji je kroz igru sa sudionicima educirao prisutne o važnosti ultra-light opreme i pametnog pakiranja planinarskog ruksaka koji bi trebao težiti što manje kako bi avantura bila lakša i bezbolnija. No, nitko nije dirnuo srca svih prisutnih kaoiz neprofitne organizacijekoji je podijelio svoju priču o mentalnom zdravlju i pozitivnom utjecaju koji su na njega imali priroda i planinarenje.Kulminacija događaja bila je velika proslava održana zadnji dan, tijekom koje su sudionici sudjelovali uu kojoj su osvajali vrijedne nagrade, poputiz najnovije kolekcije,i mnogih drugih. Dobru atmosferu koja je prožimala sve na proslavi dodatno je uvećao i lokalni bend The Blackbook koji je rasplesao sve prisutne unatoč bolovima u mišićima nakonprelaska HIGHLANDER ruta. Osim prijateljstava koja će trajati vječno, dogodovština koje će se prepričavati još dugo i svih malih trenutaka koji će ostati dijelom sjećanja svakog od sudionika do kraja života, svaki od njih kući je otišao i s vrijednim poklonom -Od najmlađeg sudionika, koji je sa svega 10 godina prošao cijelu Orion rutu, do najstarijeg, koji je sa 72 godine uspješno završio Pegasus format, svi su pronašli svoje mjesto u HIGHLANDER zajednici. Noćne sate provodili su u “”, daleko od svjetlosnog i zvučnog zagađenja, uz zvuke prirode i umirujuću tišinu gdje su skupljali nove atome snage za nastavak planinarenja idući dan.”, izjavio je, sudionik Hercules formata kojemu je ovo 3. godina sudjelovanja na HIGHLANDER Big Bear Lake događaju te nadodao “.”Pripreme za iduće izdanje HIGHLANDER Big Bear Lake, koje će se održatigodine, u punome su jeku, a željni sudionici svoja mjesta već sada rezerviraju velikom brzinom. Za mnoge HIGHLANDER-e, sljedeća stanica je upravo mjesto gdje je sve i počelo - legendarni HIGHLANDER Velebit. Ova hrvatska avantura koja je pokrenula globalni pokret ove se godine održava, a prijave su još uvijek otvorene. Pridružite se i vi avanturi života!Više informacija nalazi se na službenoj web stranici