Ljeto

Portanovi

sezonskih sniženja

Zara, Stradivarius, Pull&Bear i Bershka

prvim valom ljetnih popusta

obnoviti garderobu

Portastična srijeda

50%

40% popusta

50% popusta

40% popusta

30%

15% popusta

povoljniji

ugodno i rashlađeno

Lounge bara Waldinger

MOOD Bar

važna informacija

rade,

uživanje

[Sponzorirani članak]

tek počinje, a uje već vruće – i to zbogkoja su službeno krenula danas!Posebno će razveseliti sve ljubitelje mode vijest da suupravo danas započeli s, zbog kojih će potraga za savršenim outfitom biti slađa nego ikada.Ako ste planirali, sada je savršeni trenutak – jer omiljeni brendovi donose odlične uštede, a kao što svi dobro znamo - izbor je najveći upravo na početku sezonskih sniženja.No, to nije sve – već sutra vas u Portanovi čeka i legendarna, najbolja srijeda u mjesecu kad se popusti dodatno gomilaju! Posebne ponude i pogodnosti pripremili su brojni trgovci, a među istaknutim popustima izdvajamo: FASHION&FRIENDS – popusti do, Galileo – do, CCC – dona ljetnu obuću, MANDIS PHARM – brojne pogodnosti na odabrane kategorije proizvoda, BENETTON -na kolekciju proljeće/ljeto 2024. koja je već snižena, DM -na ukupnu kupnju iznad 50€... Cijeli popis aktualnih popusta za Portastičnu srijedu dostupan je ovdje Osim što će shopping bitinego ikada, dobra je vijest da ćete se moći skloniti od vrućina, jer je u Portanovi ovih dana baš– savršeno za predah uz kavu ili osvježavajući desert. Na 2. katu, na prostoru nekadašnjeg, svoja je vrata otvorio– moderno i ugodno mjesto koje savršeno odgovara svakom raspoloženju. Bilo da ste u mood-u za prvu jutarnju kavu, popodnevno opuštanje, veselo druženje nakon radnog dana, poslovni sastanak ili pak ležerno obiteljsko okupljanje – MOOD Bar nudi ambijent u kojem će se svatko osjećati dobrodošlo.Za kraj, još jedna: ove nedjelje trgovine u Portanovipa ako ne stignete u šoping tijekom tjedna – cijela nedjelja vam je na raspolaganju zau sniženjima i brojnim sadržajima.Vidimo se u Portanovi – vašoj oazi ugodnog shoppinga i najboljih ljetnih popusta!