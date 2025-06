Državne nekretnine

objavile su šesti ovogodišnji javni natječaj za zakupu vlasništvu Republike Hrvatske, na kojem su ponuđenau devet gradova Hrvatske: Z. Natječaj je otvoren do 25. srpnja 2025. do 12 sati, a javnost na otvaranju ponuda može sudjelovati isti dan u 13 sati u prostorijama Državnih nekretnina na adresi Frana Vrbanića 50, Zagreb.Najveći broj prostora nalazi se u– njih 13, a među njima su i atraktivne lokacije u strogom centru grada, poput prostora veličine 47,19 m² na5, zatim dva poslovna prostora u7 i dva prostora u. U drugoj zagrebačkoj zoni ističe se prostor površine gotovo 115 m² koji se nalazi blizu garaže na, na adresi, s početnom zakupninom od 1.252,52 eura, dok se u istoj zoni manji prostor od 16 m² unudi po početnoj cijeni od 174,40 eura. Na natječaju su ponuđene i tri garaže na zagrebačkim lokacijama u, s početnim cijenama zakupa od 29,20 do 102,60 eura mjesečno.je oglašen zakup četiri poslovna prostora, uključujući i atraktivan prostor u prvoj zoni, u blizini Autobusnog kolodvora Žabica na adresi, ukupne površine 229,66 m² s početnom cijenom zakupnine od 6.430,48 eura. Također su ponuđeni prostori druge i treće riječke zone, usu u ponudi– jedan u blizini glavnog gradskog trga upovršine 100,80 m² s početnom zakupninom od 947,19 eura i drugi naod 81,37 m² za 395,05 eura mjesečno.se u zakup nudi prostor od 129 m² na adresi, s početnom zakupninom od 856,56 eura, dok je udostupan prostor površine 29 m² napo cijeni od 173,20 eura mjesečno. U, na adresi, u zakup se nudi prostor od 43 m² uz početnu cijenu zakupa od 516,00 eura.U frekventnoj zonite u neposrednoj blizini splitske Peškarije u ponudi je manji prostor površine 11,60 m² na adresi, po početnoj cijeni zakupa od 313,20 eura. Pulski prostor učeka svog zakupnika po početnoj cijeni od 568,49 eura za površinu od 51,19 m².Svi poslovni prostori i garaže, koje također pripadaju kategoriji poslovnih prostora, u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe.Pregledi prostora održat će seprema rasporedu objavljenom u tekstu javnog poziva, a rok za dostavu ponuda, koje se zaprimaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, istječe 25. srpnja 2025. u 12:00 sati.Detaljne informacije o natječaju i prostorima s fotografijama mogu se pogledati na poveznici