Znamo da im nije bilo jednostavno tijekom ove natjecateljske sezone, ali taj motiv pobjednika je zapravo pobijedio. Grad Osijek im pomaže u tome i uvjeren sam da će tako nastaviti dalje. Grad je prepoznao potrebu ulaganja u sport i u sportsku infrastrukturu pa je tako, unazad četiri godine, kada smo izdvajali oko 5,5 milijuna eura za sportsku infrastrukturu, sada smo došli na gotovo 17 milijuna eura. To su velika izdvajanja i zato nam je drago da vidimo da ta naša ulaganja donose uspjehe s velikih natjecanja

se prijem predstavnika, trenera i igračicapovodom kojeg je klubu uručena iu iznosu odzbog zadnjeg velikog uspjeha – osvajanjaPročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Osijekačestitao je klubu naglasivši kako je ŽNK Osijeku Republici Hrvatskoj što dokazuju svojim entuzijazmom i voljom, a što im je i omogućilo da ponovo donesu pokal pobjednika u grad na Dravi..“, dodao je pročelnik Jukić., predsjednik Zajednice osječkog sporta istaknuo je kako Osijek grad sporta kojii podupire sport što se vidi i u dodatnom financiranju i povećanju sredstava u zadnje četiri godine kroz Programe i potrebe za sportske klubove u iznosu većem od 30%. Osvrnuo se i na to da većina tog novca ide direktno klubovima, ali i u dodatne mjere kojima ZOS sufinancira 33 trenera, plaća termine u dvoranama i osiguravaju besplatnu zdravstvenu zaštitu svim njihovim sportašima.Predsjednik ŽNK Osijekzahvalio se Gradu na ukazanoj pomoći pri rješavanju gorućeg problema kluba unazad dvije godine, a to je problem infrastrukture. Naglasio je kako sada, s dolaskom na Gradski vrt, konačno imajuza sve djevojčice i igračice koje su svojim trudom to zaslužile, a koji im pomaže u stvaranju novih mogućnosti.Trener klubakoji je trenersku palicu preuzeo prije šest mjeseci, rekao je kako je oduševljenu klubu i odnosom s igračicama. Dodao je da, iako je ovou Hrvatskoj te su navikli na pokale, ovaj trofej ipak ima posebnu vrijednost jer su ga u Osijek ponovno donijeli nakon osam godina.Ovom prigodom je najmlađa predstavnica ŽNK Osijek, igračica, uručila pročelniku Jukiću dar za gradonačelnika Osijeka, potpisanu loptu s istaknutim brojem 2025, što simbolizira dosadašnjih