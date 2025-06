Osijek

centar odbojkaškog svijeta

2.-13. srpnja

najbolje svjetske mlade odbojkašice

SP U19

Vrnjačkom Banjom

broncu

velika podrška

međunarodne odbojkaške manifestacije

dodatna snaga i motivacija

Sloveniji

Svetlane Cece Ilić

Gdje je ljepše biti nego doma, gdje je ljepše igrati nego pred svojim navijačima!? Nemamo nikakvog straha, dapače, želimo se pokazati u najboljem svjetlu pred našom publikom koja će, sve se nadamo i priželjkujemo, ispuniti tribine u dvorani i glasno navijati za nas

Fokus nam je isključivo na prvoj utakmici, u srijedu 2. srpnja od 18.15 sati protiv selekcije Njemačke. Otvaranje SP nam je jako važno, zbog samopouzdanja pogotovo, a i nakon što se odigraju utakmice 1. kola nekih nepoznanica, ako ih je i bilo, nestat će. Mi smo radile dobro, naporno, forma je optimalna, djevojke su fizički spremne za sve napore, atmosfera u ekipi je vrhunska, i to su sve činjenice koje nam daju za pravo nadati se odličnom krajnjem rezultatu

Hrvatska i Srbija

od 17. do 24. mjesta

Hrvatsku i Njemačku

Tajlanda, Egipta, Kanade i Meksika

SAD, Perua, Španjolske, Turske, Poljske i Bugarske

Najprije prva utakmica u skupini, želimo dobro otvoriti SP s Njemačkom, pa onda idemo redom: Meksiko, Kanada, Egipat i Tajland posljednjeg dana igranja po skupinama. Tek nakon što tu dobro odradimo posao okrećemo se daljnjoj fazi ka ostvarenju naših ambicioznih ali i realnih planova. Idemo korak po korak, ka našem cilju

je od sljedećeg tjedna ponovno, odgrad na Dravi ponovno će imati priliku ugostiti, djevojke do 19 godina. Naime, i prije dvije godineodržano je u Osijeku (a prije pet godina i EP U17, pod gotovo nemogućim covid uvjetima), organizirano je vrhunski, pa je Hrvatska, kao dobar domaćin, dobila još jednom priliku iskazati se, zajedno sa suorganizatorom. Prije dvije godine naše su djevojke bile petoplasirane, a i od ove se generacije očekuje dobar rezultat jer su prije dvije godine na EP U17 osvojile. No, o rezultatima kada natjecanje krene.Posljednje pripreme za ovaj veli događaj o Osijeku su u tijeku, a tu se, naravno, očekuje iosječke publike koja zna cijeniti odbojku. Tu su već do sada organizirane brojne, a uostalom, od nedavno su osječki odbojkaši prvaci države, san koji su, eto, dosanjali. Sve to upućuje da će Osijek i sada bitinašoj U19 reprezentaciji koja se za ovo SP pripremala uskoro mjesec dana, pod izborničkom paskom, vrhunske stručnjakinje s internacionalnim iskustvom, igračkim i trenerskim. I koja se ne boji što njezine ovako mlade i još nedovoljno iskusne igračice nastupaju pred domaćom publikom koja bi ih, postoji mišljenje kod skeptičnih, mogla i sputati. Naprotiv, Ceca kaže: “.”Naša je izbornica uvijek bila borac, pa te svoje osobine prenosi i na mlađe naraštaje. Pripreme su, kaže, odradili kako su i zamislili, na dispoziciji ima ono najbolje što Hrvatska nudi u ovom godištu, i jedva čeka zajedno s djevojkama da natjecanje krene. “.”domaćini su dvjema skupinama, u Osijeku se igraju grupe A i C, u Vrnjačkoj Banji B i D. Istovremeno će se igrati na četiri terena s po tri utakmice u skupini svakog natjecateljskog dana. U svakoj skupini je šest reprezentacija, a u toj prvoj fazi igra se od 2. do 7. srpnja, s jednim danom odmora, 5. srpnja.Četiri najbolje ekipe u konačnom poretku iz svake skupine nastavljaju borbu za medalje, dok će ostale u doigravanjeU našoj skupini A su uzjoš i reprezentacije. Ono što još valja spomenuti da je skupina C s kojom se naša križa u daljnjoj fazi natjecanja iznimno jaka, tu su reprezentacije, aktualnih europskih prvakinja U18 od lani.Kako kaže naša iskusna izbornica Svetlana Ilić: “.”