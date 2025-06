Maloj vijećnici Grada Đakova

Tekst: Đakovački vezovi

predstavljen je službeni program, koji se ove godine održavaju. Program su predstavili gradonačelnik Grada Đakovai direktorica Turističke zajednice Grada ĐakovaPredstavljanje programa otvorio je gradonačelnik Marin Mandarić, a zatim je o programu detaljnije govorila direktorica TZ Grada Đakova Marija Borko.Gradonačelnik Mandarić na početku je rekao kako program vezova traje od prošlog vikenda, odnosno događanja u, a trenutno su u tjednu, čiji je program ove godine obogaćen te svaki dan ima nekoliko aktivnosti za naše najmlađe, kako bi ih podsjetili na baštinu i uvukli u priču. Kulminacija vezova dogodit će se prvog srpanjskog vikenda,, kada će se održati središnji dio. Petak je rezerviran za svečano otvaranje ispred đakovačke katedrale, za koje je ove godine osmišljena scenska slika pod nazivom „…“, a sutradan će se u Strossmayerovom parku predstaviti gostujuće skupine. Nedjelja ujutro započinje svečanom povorkom sudionika, u kojoj se očekuje oko, a nakon nje kreću nastupi u Strossmayerovom parku (Međunarodna smotra folklora, Smotra folklora Hrvatske i Smotra folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema). Sve završava na istom mjestu glazbeno-scenskim programom „Slavonijo, zemljo plemenita“, u okviru kojega će se upriličiti izbor za najbolje nošeno narodno ruho (djevojke, snaše i momci).Okosnica programa su prethodni, 58. Đakovački vezovi, a ove se godine išlo na proširenje programa koji prethodi završnim danima, kako bi Đakovčani, i svi gosti, što duže uživali u Đakovačkim vezovima.Detaljnije o programu govorila je direktorica Turističke zajednice Grada Đakova Marija Borko.Vezovski program započeo je prošlog vikenda „“ u Mandićevcu i Trnavi, koji su ujedno i dio „“, koja od ove godine nosi titulu „“.Program se nastavio ovog tjedna Malim vezovima, koji su prepuni događanja za najmlađe. Među njima su likovne radionice pod nazivom „“, pričaonica „“ kojom se djeci nastoje na živopisan način predstaviti baština koja se nalazi na UNESCO-voj listi nematerijalne baštine svijeta, predstavljanje rezultata natječaja za likovne i literarne radove (385 likovnih i 39 literarnih radova pristiglih iz cijele Hrvatske). Program Malih vezova imat će i jednu novost, a to je premijera narodne bajke Đakovštine „“ koju će izvesti Margareta Peršić, a sama bajka imat će još jednu izvedbu u kasnijem programu Đakovačkih vezova. Ovdje treba istaknuti i radionicu „koju organizira Glazbena radionica Klasan, programe Muzeja Đakovštine i lutkarsku predstavu „“. Vikend donosi vrhunac Malih vezova, a otvara ga subotnja radionica „“ nakon koje slijedi festival „“ koji spaja tradicionalno i moderno. Za subotu je predviđen i folklorni program „“, jedan od događaja kojim KUD „Tena“ slavi 40. rođendan. Vrhunac Malih vezova je povorka koja će se održati u nedjelju 29. lipnja, a u njoj će sudjelovati 33 skupine. Nakon povorke slijede radionice i nastupi u Strossmayerovom parku.Završni Vezovski tjedan započinje programom „“ u organizaciji Glazbene udruge „Arija“, koji će se odvijati do srijede. Ponedjeljak je također rezerviran za izložbu „“ Marije Gačić i Sonye Darrow te koncert „“ u tamburaškoj rapsodiji. U utorak će nam se još jednim koncertom predstaviti KUD „Tena“, a u srijedu nas očekuju prva folklorna manifestacija „“, nakon koje će se održati revija narodnih nošnji „” te još jedna izvedba bajke „“. Četvrtak je rezerviran za predstavljanje Splitsko-dalmatinske županije, odnosno grada Vrlike, koji će se predstaviti izložbom fotografija „”, edukacijom „” i gastro programom gdje će svi okupljeni moći kušati daleko poznati vrlički uštipak.Središnji vikend Đakovačkih vezova započinje svečanim otvaranjem, a subota je rezervira za posebno atraktivan nastup gostujućih skupina koje ove godine dolaze iz, a u ovom programu sudjeluju i skupine iz udaljenijih dijelova Hrvatske. Vrhunac nas očekuje u nedjelju kada su na rasporedu svečana povorka, folklorni programi i svečano zatvaranje vezova, odnosno program „Slavonijo, zemljo plemenita“.Neizostavni dio Đakovačkih vezova je i glazbeni program, a ove godine nas očekuju nastupii drugih. Osim na pozornici iza crkve Svih svetih, glazbeni program će se posljednje tri dana odvijati i u dvorištu Kuće Reichsmann, koje će za ovu priliku postati „Šokački dvor“.Direktorica Borko naglasila je kako je Osječko-baranjska županija proglašena međuna svijetu, a Đakovo je Srce Slavonije i Osječko-baranjske županije, te je to dovoljan poziv svima da posjete 59. Đakovačke vezove.Za kraj se još jednom svima obratio gradonačelnik Mandarić koji je rekao kako smo kao regija poznati po gostoljubivosti te je uvjeren kako će mnogi Đakovčani otvoriti vrata svojih domova i vrata svojih srca kako bi se gosti na ovogodišnjim Đakovačkim vezovima osjećali i više nego dobrodošli. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji te sponzorima i donatorima na čelu sa Žito Grupom. Na kraju je izrazio želju da 59. Đakovački vezovi prođu bez incidenata, jer za vrijeme njihovog održavanja Đakovom prođe oko 100 tisuća ljudi.