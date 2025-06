Hvar

novu atrakciju

Spartan stazu za vježbanje

Šime Ravlića

Spartan-a Gilesa Chatera

Iva Belaj Santić

Rikardo Novak

Spartan World Championship

5 tisuća posjetitelja i lokalnih stanovnika

cjelogodišnjoj prisutnosti Spartana

Raduje nas što je kroz nastavak suradnje s organizatorima Spartana dovršeno i uređenje sportske infrastrukture koja će, osim natjecateljima ove velike utrke, biti na korist građanima Hvara i njihovim gostima. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog uređenja. Drago mi je vidjeti da pripreme za drugo izdanje Spartana idu odlično i da će, po svemu sudeći, odaziv na ovogodišnju utrku biti još veći nego lani.Organizacija Spartana je izuzetno zahtjevan projekt, ali je istovremeno i svjetska promocija Hvara kao jedinstvene sportske destinacije i idealnog mjesta za aktivnosti na otvorenom

Šime Ravlić

Ministarstva turizma i sporta

Vlade Republike Hrvatske

1,5 milijuna eura

Želja nam je bila oplemeniti prostor koji Hvarani oduvijek rado koriste za rekreaciju te vjerujemo da će ovo dodatno uređenje trim staze potaknuti sve generacije na boravak u prirodi i redovitu tjelesnu aktivnost. Projekt u suradnji sa Spartanom vrijedan je doprinos sportskoj infrastrukturi Hvara, s naglaskom na outdoor aktivnosti, a za ovu na trim stazi vam ne treba puno više od tenisica i dobre volje. Veselim se nastavku suradnje sa Spartancima te se nadam da će i ove godine Hvar u listopadu biti mjesto dobre energije i sportskog duha

Iva Belaj Šantić

1,5 kilometara Napoleonove ceste

OCR

Izuzetno smo ponosni što je Spartan Svjetsko prvenstvo na Hvaru pomoglo približiti utrke s preprekama (OCR) kao sport ljudima u Hrvatskoj. Iako je riječ o relativno mladom sportu, strast, energija i podrška koju smo ovdje doživjeli zaista su nevjerojatni. Postavljanje Spartan prepreka koje će biti dostupne lokalnim stanovnicima predstavljaju još jedan korak prema tome da ovaj sport učinimo pristupačnijim, vidljivijim i zabavnijim za sve - posebno sada kada OCR ulazi u obitelj Olimpijskih igara i postaje dio modernog petoboja na OI u Los Angelesu 2028. Hvar je u potpunosti prigrlio spartanski duh i radujemo se nastavku ove priče. Veliko hvala Gradu Hvaru na otvorenosti, podršci i spremnosti da ovakvu inicijativu pretvori u stvarnost

Giles Chater

tijekom cijele godine

od 9. do 12. listopada 2025

2 000 sudionika

Spartan 100m Svjetsko prvenstvo

World Obstacle 100m World Series

najvećih

najspremnijima

Sprint disciplini

utrke Super

Beast

utrka za djecu

Tekst: Ariana Veočić

Foto: Predrag Vučković

je ovoga tjedna dobiokoja objedinjuje zdrav način života, sportsku izvrsnost i održivi turizam -, smještenu na povijesnom Napoleonovom putu na zapadnom dijelu grada.Staza je svečano otvorena u srijedu u prisustvu novoizabranog gradonačelnika Grada Hvarai glavnog operativnog direktora. Otvorenju su prisustvovali i direktorica Turističke zajednice Grada Hvarate bivši gradonačelnik, za čijeg je mandata na Hvaru održano prvo izdanje Spartan Svjetskog prvenstva. Upravo zahvaljujući podršci i otvorenosti Grada prema sportskim manifestacijama, ostvarena je snažna suradnja između organizatora i lokalne zajednice.Nova Spartan staza za vježbanje rezultat je prošlogodišnjeg premijernog izdanjadogađaja koji je u Hvaru pratilo oko, a koji se u Hrvatskoj te u više od 40 zemalja svijeta pratio i preko malih ekrana u televizijskom prijenosu uživo, snimkama televizijskog prijenosa i emitiranju video sažetaka putem brojnih digitalnih medijskih kuća.Prošlogodišnji uspjeh događaja odraz je suradnje organizatora i Grada Hvara te Turističke zajednice Grada Hvara, a ovim poduhvatom ostvarena je i inicijalna namjera ou Hvaru kao glavne pokretačke sile aktivnog načina života, simbola OCR sporta i internacionalnog promotora Hvara, njegove kulturne baštine i prirodnih ljepota, kao vrhunske outdoor destinacije.“, istaknuo je, gradonačelnik Grada Hvara.Uz neizmjernu lokalnu, Spartan World Championship uživa i veliku podršku, te, koja je prepoznala važnost ulaganja u razvoj aktivnog turizma i promociju Hrvatske kao outdoor destinacije te sufinancira projekt Spartan World Championship s“, izjavila je direktorica Turističke zajednice Grada HvaraStaza se proteže na gotovo, a uključuje sedam vježbališta postavljenih na posebno uređenim platoima. Svaka stanica opremljena je spravama za kalisteniku, poput prečki za zgibove, girja, klupica za trbušnjake i podizanje nogu, horizontalnih ljestvi, užadi za penjanje i rotirajućih prečki. Raspored sprava omogućuje kombinaciju vježbanja s vlastitom težinom i trčanja između stanica, čime korisnici mogu iskusiti pravi(Obstacle Course Racing) trening u prirodi.“, rekao je, glavni operativni direktor Spartan-a.Staza će biti dostupna, a građani i turisti mogu je koristiti besplatno. Osim što promiče zdravlje i aktivni odmor, staza je i dodatna vrijednost u turističkoj ponudi Hvara.Ovaj projekt predstavlja i svojevrsan uvod u novo izdanje Spartan World Championshipa, koje se održava na Hvaru., a za koje se već prijavilo više odželjnih adrenalinskog okršaja s izazovnim preprekama i svojim vlastitim fizičkim granicama.Ove će se godine posebna pozornost usmjeriti na- najbržu i najdinamičniju OCR disciplinu - koje će na Hvaru ugostiti veliko finale, globalne serije koja okuplja najbolje OCR sportaše iz više od 100 zemalja svijeta. Uz to, o posebnosti ove utrke svjedoči i činjenica kako je upravo ona postala dio najprestižnijeg sportskog događaja na svijetu - Olimpijskih igara - te će debitirati 2028. godine u Los Angelesu kao jedna od disciplina u sklopu modernog pentatlona.Time Hvar ne postaje samo kulisa jednog odsportskih spektakla godine, već i središnja točka svjetske OCR elite, gdje će se na samo 100 metara odlučivati omeđu najspremnijima.Uz svjetsko prvenstvo na 100 metara, Hvar će biti nezaboravna kulisa svjetskog prvenstva u(5 km), a održat će se također i(10 km),(21 km) teod 4 do 14 godina koja je prošle godine privukla gotovo 200 djece.Svi zainteresirani dobrodošli su posjetiti Spartan stazu za vježbanje, ali i prijaviti se za bilo koju disciplinu, okušati vlastitu snagu na događaju koji spaja kulturnu baštinu i spartanski mentalitet s prirodom i vrhunskim tjelesnim i mentalnim izazovom.Više informacija o događaju možete pronaći na službenoj internet stranici