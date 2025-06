Dragan Vulin

Da nije bilo hrabrih hrvatskih branitelja mi danas ne bismo stajali ovdje, grad Osijek ne bi bio „Nepokoreni grad“. Dugujemo im vječnu zahvalnost, svi mi i sve one generacije koje će doći i koje će baštiniti slobodu, suverenost i neovisnost svoje domovine u kojoj su rođeni ili u kojoj će biti rođeni. Grad Osijek zaista cijeni sve ono što su branitelji učinili za Osijek i za našu domovinu. Mogu slobodno reći da imamo sjajnu suradnju sa svim braniteljskim udrugama proisteklima iz Domovinskoga rata na području grada.

Zamjenik gradonačelnika Grada Osijekanajavio je ovogodišnjepovodom“, istaknuo je zamjenik Vulin.Program počinje ukada će, u, biti održana projekcija filma „“ s početkom u 19 sati, a u 22 sata bit će održan koncert grupe „“ kod katakombi na lijevoj obali Drave.slijedi glavni program obilježavanja, a započet će svečanomu crkvi sv. Jakova u Kapucinskoj ulici s početkom u 9 sati. Isti dan, u 18 sati, započet će okupljanje na Trgu Ante Starčevića za tradicionalniOvogodišnji mimohod kreće od Trga Ante Starčevića u 18.30 sati preko Ribarske ulice i promenade do pješačkog mosta. Zatim će kolona pješačkim mostom prijeći na lijevu obalu Drave te šetnicom, uz lijevu obalu, doći do kapelice Kraljice mira gdje će se u 19.30 sati svečano položiti vijenci i zapaliti svijeće kako bi se odala počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.Nakon toga, kao i prethodnih godina, obilježavanju će se priključiti ikoja će, u 21 sat, na pješačkome mostu zapalitijer se radi o 34. obljetnici osnutka 106. brigade Zbora narodne garde.Zamjenik je naglasio kako se organizaciji ovogodišnjeg obilježavanja priključio ijer se, u to vrijeme, održavaju njihovi tradicionalni motosusresti na lijevoj obali Drave pa će se tamo, nakon mimohoda i polaganje vijenaca, održati koncert grupe „“ s početkom u 22 sata i time će se završiti obilježavanje Dana osječkih branitelja, 106. brigade Zbora narodne garde i hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije.Predsjednik gradskog Odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udrugepozvao je sve da se priključe obilježavanju, a osobito mimohodu u subotu, 28. lipnja..“, dodao je Tolj naglasivši brojku od 1328 poginulih hrvatskih branitelja iz bivše općine Osijek i poginulašto je više od 1730 osoba koju je dao nepokoreni grad Osijek.Uz sve zastave ratnih postrojbi, na mimohodu će sudjelovati i pripadnici 3. gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske (GOMBR), specijalne i interventne policije, Javne vatrogasne postrojbe Osijek, Hrvatskih sokola i Kohorte koji će se, zajedno sa sugrađankama i sugrađanima, s ponosom prisjetiti svih prijatelja koji su dali svoj život za Hrvatsku i Osijek.