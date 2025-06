Ljeto

je službeno stiglo, a s njim lagano kreću i! Vrijeme je da nabacite, uskočite ui krenete u potragu zapo još boljim cijenama. Bez obzira tražite li lagani ljetni outfit, stylish sandale, modne dodatke ili želite osvježiti svoj dom – sada jeza shopping! U nekim trgovinama (...) sniženja su već su započela, dok ostale trgovine svoj val popusta najavljuju za sljedeći tjedan. Zato ne čekajte – jerobično nestaju prvi!Ljetna shopping avantura u Portanovi donosi više od samih popusta, kupovine i zabave., rezervirana je za one s velikim srcem – na 2. katu Portanove, preko puta MOOD Bara, održat će se još jedna. Pridružite se plemenitoj misiji iprije odlaska na godišnji odmor – možda baš vaš dar nekome! Akcija će trajati, a provodi jeu suradnji sAko preko tjedna ne stignete u kupovinu – nema brige! Ovaje nedjelja u Portanovi, a uz sezonske popuste koji su već krenuli, to je savršena prilika zashopping bez stresa i gužvi. Ako u Portanovu dolazite iz okolnih mjesta, planirati možete i sljedeći vikend – jer i nedjelja, 6. srpnja, u Portanovi je takođerA za sve istinske ljubitelje popusta, sljedeći tjedan donosi– jer srijeda, 2. srpnja je! Omiljeni dan svih šopingholičara vraća se s dodatnim sniženjima i iznenađenjima u brojnim trgovinama Portanove. Ako još niste – obavezno zapratite društvene mreže Portanove i budite među prvima koji će saznati sve detalje!Sunce, popusti i dobro raspoloženje – sve vas to čeka u Portanovi ovog ljeta!