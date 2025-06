IT parku Osijek

Interaktivni klimatski sustav – korištenje zelenih infrastruktura i online alata za bolje prilagođavanje i otpor na opasnosti od klimatskih promjena u prekograničnom području Hrvatske i Srbije – INTERCLIM

Sveučilište u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (UNSPMF)

JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad (GREEN), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (GRAFOS) te Grad Osijek (OSIJEK)

Stevan Savić

Hrvoje Krstić

zelene infrastrukture

U sklopu radionice održana su i sljedeća predavanja:

stvaranje i implementacija

zelene infrastrukture

U sklopu radionice održana je radionica u okviru projekta "Interaktivni klimatski sustav – korištenje zelenih infrastruktura i online alata za bolje prilagođavanje i otpor na opasnosti od klimatskih promjena u prekograničnom području Hrvatske i Srbije – INTERCLIM". Nositelj projekta je Sveučilište u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (UNSPMF), a partneri projekta su JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad (GREEN), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (GRAFOS) te Grad Osijek (OSIJEK). U uvodnim izjavama voditelj projekta dr. Stevan Savić s Prirodno – matematičkog fakulteta iz Novog Sada istaknuo je da su za ovaj projekt stvorili jednu novu zelenu infrastrukturu koja do sada nije implementirana nigdje u Europi. Kroz projekt je napravljen svojevrsni prototip "zelene sobe" od nekih 10ak kvadrata koja može da bude jedna vrsta zaštite od direktnog sunca, nepogoda i kiše, a može i da pomogne u psihološkom smislu jer zelene površine imaju pozitivan psihološki aspekat. U ime Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku, kao organizatora radionice, prof. dr. sc. Hrvoje Krstić naglasio je kako će u Osijeku biti postavljene zelene infrastrukture zajedno s meteo stanicama i to na području Kampusa, okretištu tramvaja u Kanižlićevoj te Copacabani. Na taj način moći ćemo pratiti klimatske uvjete i promjene, a to sve s ciljem razvoja online platforme i mobilne aplikacije putem koje će se građani moći upoznati s klimatskim promjenama i eventualnim opasnostima koje se mogu pojaviti na ovom području.

U sklopu radionice održana su i sljedeća predavanja:
- Koje su najutjecajnije klimatske opasnosti u regiji i kako se prilagoditi na njih? / Stevan Savić, UNSPMF
- Mjere za poboljšanje kvalitete zraka u zgradama. / Hrvoje Krstić, GRAFOS
- Dobri primjeri adaptacije i otpornosti na klimatske promjene u gradovima Europe. / Milica Vasić, UNSPMF
- Urbane poplave. / Srećko Kukić, Grad Osijek
- Multifunkcionalna rješenja za poboljšanje kvalitete i kvantitete zelenila u Novom sadu. / Ksenija Radović, GREEN

Cilj projekta je stvaranje i implementacija novog "sustava klimatskih usluga" u prekograničnoj regiji kao zajedničkog rješenja koje sadrži nova rješenja zelene infrastrukture i online interaktivnu platformu za prilagodbu klimatskim promjenama. Predstavljeni sustav skup je alata/mjera za 'prilagodbu klimatskim promjenama i otpornost na vremenske nepogode' koji pružaju potrebne podatke i rješenja za toplinske valove, pluvijalne/riječne poplave, suše i olujno nevrijeme. Zajedničko rješenje preuzet će projektni partneri JKP 'Gradsko zelenilo' Novi Sad i bit će integrirano u dokument "Program investicijskih aktivnosti i usluga JKP 'Gradsko zelenilo' Novi Sad"; i Grada Osijeka, a ovo rješenje bit će integrirano u dokument „Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog omotača Grada Osijeka".

Projekat je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA III fondova Europske unije.
Izradu ovoga dokumenta financirala je Europska Unija. Sadržaj dokumenta odgovornost je Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku i ne izražava nužno stavove Europske Unije.