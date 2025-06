vrhunac

sunčano i vrlo vruće,

36°C

vrhunac vala

38°C

naoblačenje sa sjeverozapada

izraženiji

21°C

38°C

crveni meteoalarm

Toplinski val. Maksimalna temperatura > 37 °C; Minimalna temperatura > 21 °C



PODUZMITE MJERE, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama.

osvježenje

28°C

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Toplo je, ali bit će još toplije – pred nama jeprvog ovogodišnjeg toplinskog vala.Danas će biti pretežnouz najvišu dnevnu temperaturu doU četvrtak nas očekuje– još toplije, s temperaturom do čak. I dalje pretežno sunčano i vruće, ali kasno poslijepodne i navečer stiže. Lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobitona sjeveru zemlje i sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura do, a dnevna doZa četvrtak je upaljenkoji se odnosi na visoku temperaturu:U petak stiže. Bit će djelomično sunčano, uz mogućnost lokalnih pljuskova. Uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, dnevna temperatura će se sniziti – do