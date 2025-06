Ivan Radić

Nalazimo se u Strossmayerovoj ulici gdje su 2022. godine izvedeni radovi na modernizaciji tramvajske infrastrukture. Nažalost, radovi nisu dovoljno dobro izvedeni. Uočili smo određene nedostatke, a nadzorni inženjer je još 2024. godine naložio izvođaču da ih otkloni. Izvođač tada nije otklonio nedostatke, nego sada kreće u sanaciju radova koje je izveo

Sva odgovornost je na izvođaču radova, i za loše projektirane radove i za loše, kao što možemo vidjeti, izvedene radova

Stručni Odbor za prometnice Grada Osijeka

Kvaliteta, odnosno debljina asfaltnog sloja od 5 cm nije dovoljna, a asfaltna mješavina nije bila s poboljšanim svojstvima. Dilatacije su rađene drugačije od projektnog rješenja, što su bile greške u projektiranju. Greške u izvođenju radova su i nejednake visine AB ploča. Također, uočili smo i nedostatke kod izvođenja radova oborinske odvodnje. Izvođač će sada sanirati cijelu dionicu

Sjećate se i Županijske ulice, koja se dvaput zatvarala zbog loše izvedene oborinske odvodnje. I tada je, drugi put, oborinska odvodnja napravljena o trošku izvođača, kako i treba

Ova situacija me i žalosti i ljuti, ali dužan sam građanima reći o čemu se radi i štititi njihove interese. Svi radovi koji se izvode na području grada Osijeka moraju biti kvalitetno izvedeni. Ukoliko uočimo da nisu, tražit ćemo od svakog izvođača da otkloni nedostatke na svoj trošak. To je jedini način da zaštitimo interese građana Osijeka

Osječki gradonačelnikzatražio jena radovima modernizacije tramvajske infrastrukture unakon što su, svega dvije godine od završetka radova, uočenina asfaltu i oborinskoj odvodnji. Istaknuo je kako će svi troškovi sanacije biti u potpunosti na teret izvođača radova, sukladno ugovoru i jamstvenom roku.– izjavio je gradonačelnik Radić.Projekt je realiziran po tzv. žutommeđunarodnom modelu ugovaranja koji izvođaču daje odgovornost i za projektiranje i za izvedbu radova.– naglasio je gradonačelnik Radić., u suradnji s vodećim znanstvenicima iz cestogradnje, potvrdio je da su uzroci oštećenja nedostatna projektna razrada, manjkavosti projektnog rješenja i propusti u samoj izvedbi.– pojasnio je gradonačelnik.Sanacija obuhvaćau dužini od 975 metara od Trga Ante Starčevića do Rokove crkve,armiranobetonskih ploča, postavljanje armaturne mreže na području dilatacija te ugradnju poboljšanog asfalta. Završetak radova očekuje se do kraja kolovoza.Gradonačelnik je podsjetio i da ovo nije prvi put da Grad Osijek od istog izvođača traži otklanjanje nedostataka.– kazao je gradonačelnik.Gradonačelnik je izrazio nadu da će sanacija u Strossmayerovoj ulici biti provedenakao i u prethodnim slučajevima, istaknuvši kako ne želi ponavljati greške svojih prethodnika koje su dovele do današnjih problema, poput onih u Ulici bana Josipa Jelačića u Višnjevcu. Naglasio je da se svi trenutni radovi izvode unutar jamstvenog roka, za razliku od situacije prije deset godina kada Grad Osijek nije pravovremeno prijavio loše izvedene radove, što je rezultiralo potpuno neadekvatnom i propalom cestom u Višnjevcu te potrebom za novom rekonstrukcijom vrijednom. Dodao je da je Grad u svibnju ove godine zbog tog slučaja pokrenuo sudski postupak pred Trgovačkim sudom u Osijeku protiv izvođača radova, tražeći obeštećenje.Istaknuo je kako u Osijeku dosaduobičajena praksa da se izvođača u jamstvenom roku poziva na otklanjanje nedostataka, ali da je od početka svog mandata jasno poručio kako svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni, bez obzira što izvođače određuje javna nabava na što gradonačelnik nema utjecaja.– zaključio je gradonačelnik.Sanacija u Strossmayerovoj ulici provodi se prema izrađenom projektu sanacije pukotina, uz korištenje najkvalitetnijih materijala, a Grad Osijek i dalje će inzistirati na odgovornosti izvođača i zaštiti javnog interesa.