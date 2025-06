3 sata

Savjeti za vozače osobnih prijevoznih sredstava

Kako bi se povećala sigurnost vozača bicikla i osobnih prijevoznih sredstava, policija apelira na vozače da:

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U Osijeku, 21. lipnja, okou nadzoru prometa policijski službenicis ispostavom Čepin zaustavili sukoji su upravljali osobnim prijevoznim sredstvom -Obavljenim alkotestiranjem kod 27-godišnjeg vozača utvrđena je prisutnost odu krvi, a kod 25-godišnjeg vozačaZbog počinjenog prekršaja, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozači su kažnjeni s novčanom kaznom odOd 9. lipnja do danas kažnjeno jezbog nenošenja zaštitne kacige za vrijeme vožnje romobilom, jedna osoba zbogdrugih sudionika u prometu i dvije osobe koje su upravljale romobilom pod, izvijestili su iz policije.- za vrijeme vožnje osobnim prijevoznim sredstvom na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu koja je uredno pričvršćena- vozači bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji sudjeluju u prometu, dužni su biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom za vrijeme upravljanja noću ili smanjenje vidljivosti- osobnim prijevoznim sredstvom smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina- biciklisti i vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja. - Iznimno ako biciklistička staza ili biciklistička traka ne postoji, vozači osobnih prijevoznih sredstava mogu se kretati po površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometukada ne postoji mogućnost kretanja osobnih prijevoznih sredstava (navedene površine nisu izgrađene, označene ili se ne mogu koristiti i sl.) osobna prijevozna sredstva mogu se kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom, krećući se što bliže desnom rubu kolnikavozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji se kreće biciklističkom stazom dužan je prije stupanja na kolnik ceste koju namjerava prijeći, kada biciklistička staza preko kolnika nije označena, zaustaviti osobno prijevozno sredstvo i gurati ga kao pješak preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste- vozač odnosno vlasnik vozila ne smije ostaviti osobno prijevozno sredstvo bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, osim na za to posebno uređenim i označenim mjestima- ako se dva ili više vozača bicikla ili osobnih prijevoznih sredstva kreću u skupini dužni su se kretati jedan iza drugoga.