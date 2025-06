ruralne Hrvatske

RuralFoto nije samo natječaj, to je oda hrvatskom selu, ljudima koji u njemu žive i vrijednostima koje želimo sačuvati od zaborava. Kroz objektiv, svatko od nas može ispričati priču o zemlji, radu i tišini koja odzvanja više od svake riječi. Pozivamo sve da nam pokažu svoju viziju ruralnog, jer baš ona može nekome otvoriti oči i srce

Miris svježe pokošene trave, pogled na plodna polja koja se zlate pod suncem, štale u kojima se čuju domaće životinje, iskusne ruke koje beru grožđe, dječji smijeh u seoskim dvorištima... Sve su to prizori iz svih krajevakoji nam ostaju živo ui koje vrijedi zabilježiti fotografijom.Upravo takve trenutke traži, već tradicionalni izbor zaruralnu fotografiju godine, koji se i ove 2025. vraća u svom prepoznatljivom stilu, na prvi dan ljeta i s još više emocije, ljepote i priča s hrvatskih sela., uz potporu, od 21. lipnja do 23. rujna poziva sve zaljubljenike uda uhvate i podijele najbolje kadrove iz poljoprivrede i to u četiri natjecateljske kategorije:. Jer hrvatsko selo nije samo prostor ono je doživljaj, ritam, tradicija i prizor koji se fotografijom može izvrsno opisati.traže se zanimljive i snažne slike koje slave život na selu. Fotografirati možete iz zemlje i iz zraka, uključite sjetvu, berbu ili žetvu, mužnju ili preradu hrane kao i sve druge aktivnosti koje opisuju ruralni prostor.Nominirana fotografija uz opis i hashtag #RuralFoto te hashtag teme:treba biti postavljena na KLUB, društvenu mrežu Agrokluba tijekom razdoblja nominacija od 21. lipnja do 23. rujna 2025. godine.Sudjelovati mogu punoljetni korisnici iz, uz mogućnost nominacije po jedne fotografije u svakoj kategoriji, ukupno najviše četiri po autoru.O izboru najboljih najprije odlučuje stručni žiri, koji bira po 10 finalista iz svake kategorije. Potom slijedi jedinstveni demokratski trenutak sami autori fotografija glasaju među sobom i biraju pobjednike.– istaknula je predsjednica žirija RuralFoto natječajaPobjednici u svakoj od četiri kategorije osvajaju novčanu nagradu od, a fotografija s najviše lajkova publike osvajaNajbolje fotografije bit će predstavljene na svečanoj izložbi i proglašenju pobjednika 3. listopada 2025. na konferencijikoja okuplja najvažnije aktere ruralnog razvoja u regiji.S toga ne čekajte, zaplovite kamerom kroz hrvatsko selo i pokažite svijetu da ruralno i dalje živi, diše i oduzima dah.- Kako nominitati fotografije - LINK