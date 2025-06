Srednjiki

Tekst i foto: Osijek.hr

Na osječkoju ponedjeljak su otvorena, čime je ovaj kultni osječki sportski kompleks dodatnoza potrebe građana, škola i sportskih udruga.Ova investicija dio je kontinuiranih ulaganja Grada Osijeka u sportsku infrastrukturu, a u završene radove obišao je i gradonačelnik– istaknuo je gradonačelnikPodsjetio je kako su u proteklom razdoblju obnovljeni i, postavljene prozirne table, a u suradnji srealiziran je i prvi javniteren s umjetnom travom. Također je istaknuo da je obnovljena, čime su u posljednje četiri godine ostvarena značajna ulaganja u Srednjoškolsko igralište, koje je omiljeno među brojnim Osječankama i Osječanima za sport i rekreaciju.Dodao je kako su i ulaganja u sportske terene doživjela značajan iskorak, pri čemu su ukupna ulaganja u sportsku infrastrukturu u protekle četiri godine iznosila čak– kazao je gradonačelnik.– dodao je.Gradonačelnik je istaknuo i da su ulaganja u sport nikad veća te da trenutačno iznose, što je čak tri puta više nego 2021. godine, kada je preuzeo odgovornost za vođenjem grada.Direktor Športskih objekatapojasnio je da su u sklopu radova na obnovi ovih terena dva terena asfaltirana, a na preostala dva postavljena je gumena podloga, odnosno akrilni sustav na postojeću asfaltnu podlogu, te da su sportske linije iscrtane akrilnom bojom. Također su postavljeni novi golovi, nove mreže na golovima i nove zaštitne mreže.– kazao je Seligman.Istaknuo je i kako Osijek danas ima, uključujući prvi olimpijski bazen, dvoranu Gradski vrt, streljanu na Pampasu, kuglanu, hipodrom, stadion i druge sportske terene, što omogućuje rast sportaša i sve veći broj djece koja se bave sportom.– zaključio je gradonačelnik Ivan Radić.