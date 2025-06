Seniorska momčad Osijeka

Malenica, Mkrtchyan, Mersinaj, Jelinić, Hasić, Vrbanac, Guedes, Jurišić, Cvijanović, Babec, Jugović, Farkaš, Mikolčić, Shopov, Bukvić, Živković, Omerović, Jakupović, Matković, Ohajunwa, Hlapčić, Bilić, Mićić, Peček, Grgić i Barić

Žeravica

Grahovac i Kolarik

Jedva smo čekali da se opet okupimo. Veselim se tomu što bismo u roku od desetak dana trebali na raspolaganju imati sve one igrače koji su proljetos bili ozlijeđeni, izuzev Matkovića pred kojim je duži oporavak. Normalno da se želimo iskupiti za lošiju sezonu koja je iza nas, mogu reći da smo puni energije i elana te da znamo put kojim planiramo ići. Trebamo dodatnu vrijednost u novim igračima. Momčad nam je u slaganju, mislim da je dobra prilika ispred nas, svi su maksimalno motivirani i to je jako bitno. Želimo biti puno agresivniji i s puno više trke, model igre nam je jasan

Simon Rožman

pojačanja

Svatko od nas trenera bi želio imati što brže posložen kadar. No, svjesni smo da to ne ide baš tako jednostavno. Sportski direktor i ja pričamo o tome koje profile igrače želimo, puno smo ih dosad pogledali i skautirali. Ne pripremamo se samo za sami start sezone, nego za cijelu natjecateljsku godinu pa ne treba brzati s odlukama. Veseli me raspored prvenstva u kojem ćemo već na startu igrati s protivnicima koji su izborili Europu. Odmah ćemo vidjeti gdje smo u datom trenutku.

Kroz pripreme stabilizirati optimalnu momčad

vratiti u borbu

Samo Europa nam ne smije biti cilj, nego treba ciljati grupnu fazu, a ne samo kvalifikacije da bi se bilo na međunarodnoj sceni… Imamo šest tjedana za optimalan rad, a i fizičko stanje mora biti bolje nego dosad. Imamo igrača koji su nam ostali dužni u smislu konkretnijeg učinka na terenu, dok osobno nikako neću bježati od svoje odgovornosti u smislu rezultata. Kroz pripreme želim stabilizirati optimalnu momčad i odrediti se za kostur nositelja igre, oni koji dolaze moraju biti kvaliteta koja nas uzdiže.

Ovdje smo kroz uvodna dva tjedna, potom 7. srpnja krećemo u Sloveniju, na mariborsko Pohorje, gdje ćemo biti desetak dana. Imat ćemo ukupno šest kontrolnih utakmica i jako puno treninga. Svi želimo da Osijek izgleda puno bolje nego prošle sezone i potrudit ćemo se da tako i bude.

Alen Petrović

Želimo formirati momčad koja će biti bolja, stabilnija i uspješnija od one do sada. U razgovoru sam s dosta igrača, ne možemo pojedince dugo čekati, donosit ćemo odluke kroz sljedećih petnaestak dana. Ne zatvaramo samo određene pozicije, u svakoj liniji trebamo još po jednog, na pojedinim mjestima i po dva igrača. Fokus nam nije u prodaji, probat ćemo napraviti sve da bismo zadržali naše standardne prvotimce. Interes za neke pojedince postoji, no očitovati se možemo samo nakon službenih ponuda. Dakako će nam svaka procjena i na kraju odluka biti u interesu kluba. Sada nam je osnovni plan pojačati redove. Naš doseg iz prošle sezone nije realno mjerilo kvalitete većine igrača koji ostaju kod nas i mislim da će to oni i pokazati

Sigurno se neće trošiti kao u proteklim prijelaznim rokovima, malo ćemo stabilizirati proračun i iznose plaća koji su u nekim slučajevima bili vrlo veliki, možda čak i iznad onoga što bi Osijek trebao i morao plaćati. Imat ćemo određeni iznos na raspolaganju za pojačanja, o čemu će biti razgovora s predsjednikom i idućih dana. Suradnja s upravom je onakva, kakva i treba biti. Imam zajedno s trenerom potpunu autonomiju u formiranju momčadi, a jasno je da ćemo se morati dodatno pozabaviti i većom produkcijom igrača iz naše Škole jer to je nužnost s uvjetima koje nema nitko drugi u Hrvatskoj.

Od pojačanja se očekuje da podignu kvalitetu

nedefinirana

Na Ademija ne računamo za sljedeću sezonu, dali smo mu slobodno da u dogovoru sa svojim menadžerom pronađe novu sredinu, a onda je na nama pronaći model kako riješiti njegov status. Za Ohajunwu postoji određeni interes u smislu posudbe, za sada je ovdje, pa ćemo vidjeti i u smislu mogućih dolazaka na njegovoj poziciji.

Ti mladići moraju imati želju ostaviti dublji trag kroz nekoliko sezona, a ne da im je cilj što prije otići. Tu težimo svom identitetu koji nam se pomalo zagubio. Hrvatski igrač je na tržištu prilično skup, te cifre su postale milijunske, tako da se u nekim situacijama moramo okrenuti i strancima. Što se tiče pojačanja, trebaju podići kvalitetu. Svjestan sam očekivanja javnosti i ne bojim se izazova. A pravi primjer mladima može biti Ramon Mierez koji se ovdje potpuno dokazao, „gorio“ na terenu u svim utakmicama i onda otišao nakon četiri godine. Imali smo u proteklim tjednima jako puno ponuđenih igrača, bilo ih je oko 750! Sa skautskom službom želim napraviti sustav u kojem ćemo imati svoje liste potencijalnih dolazaka. Želimo što više stvari napraviti do odlaska u Sloveniju, a onda napraviti dodatnu nadogradnju. Za mlade ćemo, pak, tražiti mogućnost posudbi i dvojnih registracija.

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv031

krenula je s pripremama za novu sezonu. Na prvom su okupljanju bili:. Tijekom ovoga ponedjeljka priključit će im se, a dan-dva kasnije to učiniti i, uvodno je istaknuoTrener Osijeka u iščekivanju je još nekihs kojima su pregovori u tijeku, s nekima i u završnoj fazi…Rožman vjeruje kako će se Osijek brzoza Europu bez koje smo ostali u prošloj sezoni, ali i naglašava kako to ne smije biti dovoljno već samo po sebi:Potom se šef stručnog stožera referirao i na tijek priprema i razdoblje do početka prvenstva:Sportski direktorodgovarao je na pitanja iz njegovog djelokruga, kojih je bilo dosta., izjavio je Petrović.Jedno od pitanja se odnosilo i na proračun za dovođenje pojačanja…S nekim igračima pod ugovorom situacija je još, no traže se odgovarajuća rješenja koja bi zadovoljila obje strane.Petrović želi i veću produktivnost u smislu dolaska mladih igrača iz naše Akademije u prvu momčad: