Vrući ljetni dani

nezaobilaznih, veselih i osvježavajućih Osječkih ljetnih noći

28. lipnja 2025.

Dobro društvo, gastronomija, unikati, mladenački duh, glazba, urbana zabava

obali rijeke Drave, Promenadi

od spomenika Picassu do Pješačkog mosta

OSCANS

Kapucinskoj ulici

Vanje Radauša

Zrinski i Vesele grupe

Petak , 27. lipnja 2025.

Subota , 28. lipnja 2025.

Foto: Inja Pavlić/Arhiv031

u Osijeku znače samo jedno – povratak! Prva ovogodišnja Osječka ljetna noć očekuje nas, a dio programa očekuje nas i ranije.– sve to, kao i jednostavni užitak u večernjoj živosti ulica grada, postali su sinonimi za Osječke ljetne noći koje se tradicionalno održavaju posljednjeg vikenda u lipnju, srpnju i kolovozu.Prva Osječka ljetna noć ove nas godine očekuje u subotu 28. lipnja 2025. u večernjim satima u središtu grada, i to već na poznatoj lokaciji na, gdje nas očekuje ponuda lokalnih obrtnika na potezu. Uz Promenadu, na zelenoj površini kod secesijskog zdenca, sprema se(26.-29. lipnja), festival urbane kulture u organizaciji Osječke tvornice ideja, a koji donosi bogat, višegeneracijski program sa zabavnim aktivnostima i radionicama te prigodnom, urbanom glazbom.Šetnja Promenadom nastavlja se premagdje nas u prolazuočekuje tradicionalni nastup osječke klape, a nastavak šetnje dovodi nas do Trga Ante Starčevića na kojem će se održati Otvoreno prvenstvo Hrvatske u 3x3 košarci (27. i 28. lipnja) u organizaciji Košarkaškog saveza Osječko-baranjske županije i Zajednice osječkog sporta.1. Otvoreno prvenstvo Hrvatske u 3x3 košarciTrg Ante Starčevića, 27.06.2025., od 9 satiTrg Ante Starčevića, 28.06.2025., od 11 satiNa Trgu Ante Starčevića, 27. i 28. lipnja, održat će se Otvoreno prvenstvo Hrvatske u 3x3 košarci, u organizaciji Košarkaškog saveza Osječko-baranjske županije i Zajednice osječkog sporta. U petak, 27. lipnja, moći ćete uživati u napetim kvalifikacijskim utakmicama, dok će subota donijeti četvrtfinalne, polufinalne i završne utakmice. Ovaj sportski događaj više je od populariziranja košarke među mladima jer doprinosi promociji grada na Dravi kroz atraktivne fotografije i snimke koje obilaze Lijepu Našu.9:00 – 11:30 sati - KIDS DAY12:00 sati - U18 DJEČACI14:30 sati - KVALIFIKACIJE ZA GRUPNU FAZU NATJECANJA SENIORI17:00 sati - GENERACIJSKI TURNIR OSJEČKIH KOŠARKAŠA18:30 sati - ZAGRIJAVANJE SENIORI19:00 sati - GRUPNA FAZA NATJECANJA SENIORI23:30 sati - ZAVRŠETAK PRVOG DANA TURNIRA11:00 sati - U14 DJEČACI, U16 DJEČACI i U 15 DJEVOJČICE16:30 sati - 3x3 KOŠARKA U KOLICIMA18:30 sati - ČETVRTFINALA SENIORI21:30 sati - POLUFILA SENIORI22:30 sati - FINALE SENIORI2. Užitak na Promenadi uz prigodnu prodaju lokalnih obrtnika19:00-23:00 sata - Šetalište kardinala Franje ŠeperaPopularan koncept šetnje i druženja i ove se godine vraća na obalu rijeke Drave, Promenadu, gdje će lokalni obrtnici predstaviti svoje unikatne proizvode.3. OSCANS na zelenoj površini oko Secesijskog zdencaŠetalište kardinala Franje Šepera (26.-29.06.), 28.06. od 16 satiFestival ulične umjetnosti i urbane kulture pripremit će za vas fantastični graffiti jam na livadi kod Secesijskog zdenca, a tu su i druga događanja poput Posca graffiti radionice, Bipa Art Cornera te Tonino Barbieri brijačnice na festivalu. Sve će biti popraćeno ponudom Oscans pizze by Bocconcino.16:00 sati - Početak festivala i dodjele teme umjetnicima17:00 - 21:00 sati - Sugar Factory Graffiti Jam17:00 - 19:00 sati - Posca Graffiti radionica17:00 - 17:45 sati - Izrada Street Art & Fashion odjeće pwrd by BIPA18:00 - 18:45 sati - Izrada Street Art & Fashion odjeće pwrd by BIPA19:00 - 19:45 sati - Izrada Street Art & Fashion odjeće pwrd by BIPA17:00 - 21:00 sati - Dječji programi i aktivacije17:00 - 21:00 sati - Sportissimo dječji poligon21:00 - 01:00 sati - FUK after party - DJ Umbo20:30 sati - Glazbeni „evergreen“ uz Klapu Zrinski i Veselu grupu, Prolaz Vanje RadaušaU prolazu Vanje Radauša, osječka klapa Zrinski pripremit će nastup koji će vas vratiti u zlatna vremena glazbe i pjesme.Ovog vikenda očekuju nas i Motosusreti (27.-29.6.2025.) na lijevoj obali Drave, na popularnim Katakombama, kao i DRITO iz Osijeka (27.-28.6.2025.) u dvorištu PTF-a. Vidimo se u Osijeku!