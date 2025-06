Grad Osijek

Tekst i foto: Osijek.hr

i ove godine nastavlja sdravske plaže na Copacabani. U tijeku je nasipavanje, odnosno, a radove je u srijedu obišao osječki gradonačelnikte podsjetio kako se ovakvo osvježavanje plaže provodi od 2021. godine.- poručio je gradonačelnik.Podsjetio je da je kupališna sezona na bazenima Kopike otvorena, a već prvog dana zabilježeno je, ne računajući djecu do sedam godina koja imaju besplatan ulaz. Cijene ulaznica ostale su nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu.Gradonačelnik je rekao i da jeposvećena sigurnosti kupača – angažirani su spasilački tim, redarska služba i Zavod za hitnu medicinu. Kvaliteta vode redovito se kontrolira u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.– istaknuo je gradonačelnik.Izvijestio je kako je u tijeku postupakza odabir izvođača radova zaobnove Copacabane. Za ovaj projekt osigurano je 7,4 milijuna eura, od čega četiri milijuna eura čine bespovratna sredstva iz europskih fondova. Početak radova planira se nakon završetka kupališne sezone, u jesen, kako bi bazenski dio Copacabane bio dovršen do sljedećeg ljeta.– rekao je gradonačelnik Radić.Radovi nasipavanja pijeska provode se u suradnji s gradskom tvrtkoma bit će završeni u petak.Direktor Unikomanaglasio je da se već mjesec dana intenzivno radi na čišćenju i održavanju cijelog kompleksa, uključujući uklanjanje korova, pripremu i čišćenje betonskih površina te postavljanje spremnika za otpad.– kazao je Pandžić.Sutra, na blagdan Tijelova, pijesak se neće nasipavati tako da će se plaža moći normalno koristiti.– zaključio je gradonačelnik.