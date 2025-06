I. gimnazija Osijek

zaključuje školsku godinu 2024./2025.– iza nje je nizprovedenih aktivnosti u okviruza razdoblje 2021.–2027. U središtu Erasmus plana škole nalaze se tri glavna cilja: unaprjeđenje digitalnih vještina nastavnika, jačanje međupredmetne suradnje i nastave izvan učionice, te razvoj socioemocionalnih vještina i mentalnog zdravlja učenika i zaposlenika.U okviru mobilnosti za nastavnike, profesorica psihologijesudjelovala je na edukaciji Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development u Budimpešti (17.–22. veljače 2025.), posvećenoj pozitivnom obrazovanju i emocionalnom blagostanju učenika i nastavnika. U istom gradu, od 10. do 15. ožujka, profesorica vjeronaukapohađala je tečaj Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century, koji se fokusira na razvoj ključnih kompetencija poput komunikacije, suradnje i kreativnosti.Kroz program stručnog usavršavanja promatranjem rada kolega (job shadowing), profesor njemačkog jezikaboravio je u Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj (Slovenija) od 2. do 9. veljače 2025. godine. Također, profesorica latinskog jezikastekla je dragocjena iskustva u nastavi stranih jezika tijekom svog boravka u španjolskoj školi I.E.S. María de Molina u Zamori, od 7. do 11. travnja 2025.Na njihovo veliko veselje, mobilnosti su ove školske godine uključivale i učenike. Šest učenika škole u pratnji profesoricesudjelovalo je u razmjeni u Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj u veljači, dok je sedmero učenika početkom travnja u pratnji profesoricei profesoraboravilo u XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte u Krakovu. Tijekom tih razmjena, učenici su sudjelovali u nastavi i raznim kulturnim aktivnostima, upoznali nove obrazovne sustave i razvijali socijalne i interkulturalne kompetencije. Boravili su u obiteljima vršnjaka iz domaćinske škole zbog čega su upoznali njihove običaje, hranu, kulturu i način života „iz prve ruke“ i stekli cjeloživotna prijateljstva.I. gimnazija Osijek je ove školske godine bila i– uzvratili su gostoprimstvo učenicima izi učenicama izkoji su boravili u obiteljima učenika I. gimnazije i sudjelovali u raznolikom višednevnom programu. U organizaciju aktivnosti za goste bili su uključeni brojni prijatelji i suradnici škole poput. Uz učenike, u veljači je na praćenju rada kolega u Osijeku boravila i profesorica poduzetništva iz Kranja koja je uz I. gimnaziju posjetila i Ekonomsku i upravnu školu Osijek.Zahvaljujući predanosti nastavnika, aktivnoj ulozi učenika iprijateljskih organizacija i ustanova, I. gimnazija Osijek u školskoj godini 2024./25. uspješno je provela sve planirane Erasmus+ aktivnosti i s optimizmom gleda prema budućim projektima i novim europskim partnerstvima u idućoj školskoj godini u kojoj će djelovati na novoj lokaciji u suvremenom prostoru te time postati još poželjniji partner za ERASMUS aktivnosti.