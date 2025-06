žalili

Foto: Pexels.com/Ilustracija

I dok su se prije građanina bicikliste koji “” pješačkom stazom, sada bježe odkoji su preplavili grad.sada doslovno voze svi, od djece koja uopće ne bi smjela koristiti tu vrstu prijevoznog sredstva do osoba starije životne dobi. No, ni jedni previšeprometne propise.Nekad biciklisti, sada vozači romobila. Od onih, do onih koji su opremljeni”, kaže nam jedna čitateljica, te dodaje “”.Od početka godine pa do sada policija je na području OBŽ evidentiralau kojima su sudjelovali vozači električnih romobila. Jedna osobe je zadobila, a devet osoba je zadobilo. U 2025. godini ukupno su evidentiranavozača električnih romobila, a većina prekršaja se odnosi na nenošenje zaštitne kacige i vožnju pod utjecajem alkohola.”, kažu nam iz PU osječko-baranjske.Iz policije podsjećaju da električnim romobilimaupravljati djeca, odnosno osobe mlađe od 14 godina. Ako policija na romobilu zatekne dijete mlađe od 14 godina, za počinjeni prekršajje roditelj, odnosno osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje.Ono možda i najbitnije, vozači romobila,na godine starosti, na glavi moraju nositiza vrijeme vožnje.Podsjetnik na vozače električnog romobila je da, su se dužni su se kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa.Vozači romobila prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama, moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan uređaj na romobilu, prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak.Novčane kazne za prekršaje kreću se