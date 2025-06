Portanova

novog stanara

nova omiljena destinacija

Lounge bara Waldinger

MOOD Bar

dobrodošlo

Sunos Centar

preplanuli ten

oblikovanja tijela

nokte

ljetni makeover

sezonskih sniženja

popustima, akcijama i posebnim ponudama

četvrtak, 19. lipnja

nedjelju, 22. lipnja

neće raditi.

ne staje

savršen početak sezone

MOOD Baru

Sunos Centru,

[Sponzorirani članak]

Ako još niste čuli –ima, i to onog koji će zasigurno postati vašaza predah i druženje! Na 2. katu, na prostoru nekadašnjeg, svoja je vrata otvorio– moderno i ugodno mjesto koje savršeno odgovara svakom raspoloženju. Bilo da ste u mood-u za prvu jutarnju kavu, popodnevno opuštanje, veselo druženje nakon radnog dana, poslovni sastanak ili pak ležerno obiteljsko okupljanje – MOOD Bar nudi ambijent u kojem će se svatko osjećati. Uz pažljivo osmišljen interijer i opuštajuću atmosferu, ovo je mjesto koje spaja stil, ugodu i dobru atmosferu.A kad ste već na 2. katu, ne propustite posjetiti i– jer ljeto je pred vratima, a pripreme mogu početi već sada! Ako priželjkujete, razmišljate o tretmanimaili jednostavno želite uljepšatiu jarkim, ljetnim tonovima – Sunos Centar ima sve što vam treba za. Tijekom lipnja, brojne usluge dostupne su po akcijskim cijenama, što je idealna prilika da si priuštite tretman (ili dva) više.Iako službeni početakstiže početkom srpnja, šuška se kako su u Portanovi popusti već krenuli! Mnoge trgovine već su sada odlučile razveseliti svoje kupce odličnim. Za sve one koji vole isplanirati ljetni shopping bez gužvi i u miru, ovo je idealna prilika! Posjetite Portanovu, istražite bogatu ponudu trgovina i iskoristite prve valove sniženja – jer najbolji komadi najbrže nestaju.Dok ste u punom jeku priprema za godišnje odmore, nemojte zaboraviti i na prilagođeno radno vrijeme Portanove. Naime, u, trgovine u PortanoviIpak, dobra vijest je da zabava na 2. katuni tada! Za sve vas koji produženi vikend provodite u Osijeku, zabavni sadržaji na 2. katu radit će prema prilagođenom radnom vremenu koje možete provjeriti ovdje Ljeto službeno započinje za par dana, a Portanova nudi sve što vam treba za– od prve kave u novootvorenom, preko beauty tretmana i priprema za plažu upa sve do ranih sezonskih popusta koji su već krenuli u nekim trgovinama. Iskoristite svaku priliku, ulovite najbolje komade na vrijeme, počastite se opuštajućim trenucima i dočekajte ljeto spremni – uz Portanovu!