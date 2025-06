Zadar

Ovoga je vikendabio domaćinza mlađe uzraste. Nastupali su dizači i dizačice izU muškim kategorijama nastupalo je 20 dizača od kojih su članovibili:(kategorija do 65 kg) i rezultatom od 50 kg u trzaju, 60 kg u izbačaju i 110 kg u biatlonu. Time je osigurao drugo mjesto i(kategorija do 79 kg) i rezultatom od 60 kg u trzaju, 85 kg u izbačaju i 145 kg u biatlonu. S ovim je rezultatom Urban osvojio također svabili su istoj kategoriji – do 88 kg. Ivan i Leo imali su klupsku borbu. Ivan je napravio trzaj 65 kg, ali Leo je išao 3 kg više pa je napravio 68 kg. Time je Leo uzeou trzaju, dok je Ivan osvojio. Što se tiče izbačaja, Ivan je napravio 3 kg više od Lea i to 96 kg i time u izbačaju odnio, a Leu ostavio. S obzirom da je Leo prvi ostvario biatlon 161 njemu pripada, a Ivanunastupao je u kategoriji do 94 kg i napravio 75 kg u trzaju i 95 kg u izbačaju, odnosno 170 kg u biatlonu i time osigurao svanastupao je u kategoriji do 110 kg i sa svojim trzajem 80 kg, izbačajem 110 kg i biatlonom 190 kg osvojio svau kategoriji do 63 kg i s trzajem 36 kg, izbačajem 45 kg i biatlonom 81 kg osvojila svanastupala je u kategoriji do 69 kg i napravila trzaj 60 kg, izbačaj 82 kg i biatlon 142 kg i odnijela svedijelile su kategoriju do 77 kg. Željka je napravila 66 kg u trzaju, 80 kg u izbačaju i 146 kg u biatlonu i time odnijela sva. Anastasija je za svanapravila 40 kg u trzaju, 55 kg u izbačaju i 95 kg u biatlonu.nastupala je u kategoriji do 86 kg i s trzajem od 40 kg, izbačajem 60 kg i biatlonom 100 kg osvojila svaUjedno su i muška i ženska ekipa proglašenena natjecanju te su kući otišli si sveukupno