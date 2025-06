Državne nekretnine d.o.o.

drugi ovogodišnji natječaj

13 nekretnina

Zagrebu, Karlovcu, Iloku i Osijeku

oslovni prostori, garaže i stanovi

Zagrebu

Karlovcu

Iloku

Osijeku

Ulici Stjepana Radića 34

88.500,00 eura

9.790,00 eura

31.800,00 eura

55.000 eura

više ponuda

Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, 10000 Zagreb

od 1. do 4. srpnja 2025.

Tekst i foto: Državne nekretnine

objavile suza prodaju nekretnina K-2/25, s ukupnona atraktivnim lokacijama u. U ponudi su pod zadovoljavajućeg do lošeg stanja. Nekretnine unatoč stanju predstavljaju investicijski potencijal. Rok za predaju ponuda je 14. srpnja 2025. do 12 sati.je ponuđeno šest nekretnina, uključujući garažno mjesto i garažu – Brune Bušića 7 i Hermana Bužana 14, te stanovi i poslovni prostori na adresama Jurkovićeva 19, Krajiška 36, Ferde Livadića 31 i Maksimirska cesta 34/Sermageova 2. Posebno se izdvaja poslovni prostor na Jurkovićevoj površine gotovo 43 m² u roh-bau stanju, kao i stan u Krajiškoj 36, kao iskoristiv potencijal za osobnu ili poslovnu uporabu.se prodaje pet nekretnina. Uz stan u Haulikovoj 12, predviđen za rušenje, u ponudi su i poslovni prostori na adresama Banija 17 i Banija 21 koji se nalaze u blizini željezničkog kolodvora u Karlovcu te poslovni prostor u Ulici dr. Vladka Mačeka 5, nedaleko od kazališta „Zorin dom“, a sastoji se od prijemne prostorije, radionice i sanitarnog čvora, ukupne površine 50,20 m².je ponovno ponuđen veliki poslovni prostor površine 254,82 m² na adresi Dr. Franje Tuđmana 48 za kojeg prvotno nije bilo odaziva na natječaju, dok je uoglašen poslovni prostor površine 101 m² na frekventnoj lokaciji u. Obje nekretnine mogu biti zanimljive za komercijalne djelatnosti i razvoj poslovanja.Početne cijene su procijenjene sukladno tržišnim vrijednostima od strane stalnih sudskih vještaka. Tako je, primjerice, početna cijena poslovnog prostora u Osijeku, dok se stan u Karlovcu predviđen za rušenje u Haulikovoj nudi za. Garažno mjesto u Zagrebu na adresi Brune Bušića 7 oglašeno je po početnoj cijeni od, dok za oglašeni podrumski stan u zagrebačkoj Livadićevoj ulici od 30-ak četvornih metara početna cijena iznosiSvi zainteresirani mogu dostaviti, pri čemu se za svaku nekretninu podnosi odvojena ponuda u zasebnoj omotnici. Najpovoljniji ponuditelj bit će onaj koji ponudi najvišu cijenu. Ponude se dostavljaju na adresu:do 14. srpnja 2025. do 12:00 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 sati na navedenoj adresi.Razgledavanje nekretnina predviđeno je u razdoblju, prema točno utvrđenom rasporedu objavljenom u javnom pozivu na mrežnim stranicama Državnih nekretnina gdje se nalazi cjeloviti natječaj.Podsjećamo, riječ je o prodaji nekretnina koje ne ispunjavaju uvjete za programe zakupa, najma ili društvenog stanovanja, od zadovoljavajućeg do derutnog i lošeg su stanja te kao takve nisu oportune za RH, a predstavljaju investicijski potencijal.