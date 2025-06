promjena vremena

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Pred nama je kratkakoja donosiDanas će biti, ana zapadu, mjestimice s, osobito uz granicu sa Slovenijom, a poslijepodne i drugdje. Lokalno je moguće i nevrijeme. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU utorak će bitis mjestimičnom kišom. Jutarnja temperatura do, a dnevna doViše sunca očekuje nas u srijedu. Tijekom jutra će biti, ali od sredine dana slijedi. Jutarnja temperatura bit će do, a dnevna doU četvrtak i petak bit će, a u petak će zapuhati slab do umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura, a dnevna do