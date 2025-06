Kući Baranjskog kulena u Branjin Vrhu

3. Festival kulena

Nikole Barišića

Baranjski kulen zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla čime su stvoreni preduvjeti za njegovo dodatno brendiranje kao vrhunske delikatese našeg kraja. Drago mi je da proizvođači održavaju tradiciju pravljenja kulena, a ono na čemu je važno raditi, je poticati svinjogojstvo. Naime, u Osječko-baranjskoj županiji se proizvodi 35% od ukupne količine svinjskog mesa u Hrvatskoj, ali itekako imamo prostora za još snažniji razvoj u toj poljoprivrednoj grani. Osječko-baranjska županija je i do sada imala mjere kojima potiče svinjogojsku proizvodnju, a imat ćemo ih i u budućnosti kako bi naše proizvođače jačali u onom segmentu koji ima put do krajnjih potrošača, a to je proizvodnja kulena i ostalih suhomesnatih proizvoda po kojima smo nadaleko poznati

Želim im puno uspjeha u daljnjem radu

Kuća Baranjskog kulena krovno je mjesto za predstavljanje ove prestižne delicije, ali i izvrstan turistički mamac kako Belog Manastira tako i Osječko-baranjske županije

Nema tu puno tajni, moraju se samo poštivati pravila koja smo davno usvojili - da je svinja određene starosti, koristi se kvalitetna baranjska paprika i sve je prirodno. Ova mi nagrada puno znači, jer pokazuje da dugi niz godina održavan istu kvalitetu. Imam 30-tak šampionskih titula i mislim da sam, bez lažne skromnosti među boljim majstorima kulena u Hrvatskoj. Volio bih kad bi se više mladih uključilo u proizvodnju jer na njima leži budućnost i nastavak ove tradicije

održan jei dodjeljivanje nagrada i priznanja najuspješnijim proizvođačima kulena. Titulu šampiona odnio je kulen, a nagradu mu je dodijelila županica– kazala je županica i čestitala svima koji su predstavili svoje proizvode na ocjenjivanju. –– rekla je Tramišak.Gradonačelnik Grada Belog Manastira također je čestitao svim proizvođačima istaknuvši zadovoljstvo što se Festival kulena održava upravo na području grada. –– naglasio je Pavelić.Pobjednik na ocjenjivanju Nikola Barišić otkrio je da za stvaranje dobrog kulena nema puno tajni te je pozvao i mlade da se uključe u proizvodnju. -– zaključio je Barišić.