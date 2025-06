16 nedjelja

sami biraju

trgovine i trgovački centri

otvoreni

Konzum:

Lidl

Plodine

[ZATVORENO]

Studenac

Eurospin

Kaufland

Spar

NTL

Portanova

[ZATVORENO]

Mall Osijek

[ZATVORENO]

Emmezeta

Retail park Gacka

[ZATVORENO]

Pevex

Metro

[ZATVORENO]

Stop shop Osijek

Napomena : Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Trgovine tijekom godine smiju raditi, a trgovine i trgovački centrikoje će to nedjelje biti.U nastavku možete provjeriti koje ćebitiove nedjelje u Osijeku:- Sjenjak 133, Vladimira Nazora 12 od 8:00 do 13:00 sati- J.J. Strossmayera od 8:00 do 18:00 sati- Bednjanska ulica, Kralja Petra Svačića, Vukovarska od 8:00 do 18:00 sati- od 7:00 do 20:00 sati- od 7:00 do 20:00 sati- Sv. L.B.M. od 7:00 do 20:00 sati- Trg B.J. Jelačića, Bosutsko, Dubrovačka, P. Svačića, Srijemska, Krstova, I. Gundulića, Učka, Divaltova, Ilirska od 8:00 do 13:00 satiUlica Ljudevita Posavskog, V.I. Meštrovića od 8:00 do 17:00 satiSvilajska 36 od 10:00 do 15:00 sati- od 10:00 do 20:00 sati- od 8:00 do 14:00 sati- od 9:00 do 21:00 sat