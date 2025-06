sanaciji kanalizacijskog cjevovoda

Ulici kralja Petra Svačića

privremena zabrana prometa

16. lipnja 2025.

GPP

preusmjeriti trasu

U oba slučaja privremeno se ukidaju 2 para autobusnih stajališta:

Istovremeno na obilaznom pravcu se uvode 2 para autobusnih stajališta:

[klik za uvećanje]

Zbog izvođenja radova na, kod kućnog broja 11, uspostavit će seza sva motorna vozila na dijelu Ulice kralja Petra Svačića, od Ulice Martina Divalta do Frankopanske ulice.Radovi će započetiu 7:00 sati, aće, sukladno privremenoj regulaciji prometa, od navedenog vremenaautobusne linije A1 JUG II - KANIŽLIĆEVA - OPUS ARENA - VIJ.PETROVE GORE na obilaznu trasu u oba smjera i to ulicama Martina Divalta i Hutltlerovom, prema sljedećem:- u smjeru od Juga II prema Gajevom trgu i dalje prema zapadu, prometuje se iz Ul. Josipa Reihl – Kira – desno Ul. M. Divalta – lijevo Huttlerovom – lijevo Vukovarskom ulicom i dalje po trasi linije.- u smjeru od Gajevog trga prema Jugu II prometuje se istom obilaznom trasom – Vukovarskom ulicom – desno Huttlerovom – desno Ul. M. Divalta – lijevo Ul. Josipa Reihl – Kira i dalje po trasi linije do Juga II.- stajališta Ul. I. G. Kovačića istok i zapad u Ul. kralja P. Svačića, kao i- stajališta Ul. J. Reihla-Kira sjever i jug u Ul. M. Divalta.- stajališta Ul. F. K. Frankopana istok i zapad u Ul. J. Huttlera, kao i- stajališta Ul. J. Huttlera sjever i jug u Vukovarskoj ulici.Predviđa se da će radovi trajati 2 dana, nakon čega će autobusna linija A1 ponovno prometovati uobičajenom trasom.Putnike mole za razumijevanje i strpljenje tijekom provođenja privremene regulacije prometa.