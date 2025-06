USKOK

Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od 2023. do lipnja 2025. godine u Zagrebu, II. okr. - vlasnik V. okr. trgovačkog društva koje s Hrvatskim autocestama (HAC) ima uspostavljenu poslovnu suradnju u okviru koje obavlja radove kojih je naručitelj HAC, pri čemu HAC ima i zaključen Okvirni sporazum sa Zajednicom ponuditelja koja uključuje i V. okr. trgovačko društvo, od I. okr. - direktora Sektora za promet u HAC-u, tražio da u obavljanju svojih poslova te korištenjem autoriteta koji uživa na temelju svojih ovlasti i rukovodeće uloge u HAC-u, pogoduje V. okr. trgovačkom društvu. Zauzvrat mu je ponudio financiranje radova i opremanja kuće , što je I. okr. prihvatio. Tako je II. okr., u dogovoru s I. okr., od siječnja do studenoga 2024. godine za poslove koje su u kući I. okr. obavili djelatnici dvaju obrta u vrijednosti od najmanje 21.900,00 eura odobrio plaćanje na teret V. okr. trgovačkog društva.



Zauzvrat je I. okr, nakon što je u postupku javne nabave ponuda Zajednice ponuditelja, iako je bila najpovoljnija zbog tehničke pogreške morala biti odbijena zbog čega je za sklapanje pojedinačnog ugovora odabrano drugo trgovačko društvo, zatražio od direktora tog društva da na poslovima koje navedeno društvo obavlja za HAC kao podizvođača angažira V. okr. trgovačko društvo.



Također se osnovano sumnja da je, od 1. veljače do 21. kolovoza 2024. u Zagrebu, II. okr. kao vlasnik V. okr. trgovačkog društva te bivši predstojnik Zavoda za prometnu signalizaciju pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu (dalje: FPZ) i počasni profesor na FPZ, od III. okr. - predsjednika Uprave Hrvatskih cesta (HC), tražio da u obavljanju svojih poslova pogoduje V. okr. trgovačkom društvu i s njim povezanim pravnim osobama. Zauzvrat mu je ponudio snositi troškove privatnih potreba III. okr. i njemu bliskih osoba, što je III. okr. prihvatio. Tako je II. okr., u dogovoru s III. okr., tijekom travnja i svibnja 2024. godine korištenjem autoriteta tražio od IV. okr., predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju na FPZ, da se troškovi ugostiteljskih usluga koje su koristili III. okr. i s njim povezane osobe u jednom restoranu u ukupnom iznosu od 3.911,90 eura podmire od strane FPZ, nakon čega je IV. okr. odobrio plaćanje navedenog iznosa od strane FPZ znajući da se ovi troškovi ne odnose na usluge korištene za potrebe FPZ koji je na taj način oštećen za navedeni iznos. Nadalje je III. okr. tijekom svibnja 2024. godine, na teret V. okr. trgovačkog društva podmirio troškove smještaja III. okr. u jednom hotelu u Rovinju u iznosu od 997,90 eura . Jednako tako je tijekom lipnja i srpnja 2024. godine osigurao zrakoplovne karte bez naplate za osobe bliske III. okr. u vrijednosti od ukupno 2.424,26 eura . Osim toga je, tijekom srpnja 2024. godine, dogovorio kupoprodaju osobnog automobila rođaku III. okr. uz obročnu otplatu te obećao podmiriti dio kupoprodajne cijene u iznosu od 40.899,79 eura .



Sukladno prethodnom dogovoru s II. okr. je III. okr., poduzeo radnje s ciljem da HAC nabavi jedan sustav vezano za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, a da se potom poslovi na navedenom sustavu osiguraju fizičkim i pravnim osobama povezanim s II. okr. i V. okr. trgovačkim društvom. Zatim je Uprava HC-a, pod predsjedanjem III. okr., odobrila uvrštavanje spomenutog sustava u Plan nabave , nakon čega je pokrenut postupak javne nabave. Međutim, nakon što je III. okr. podnio ostavku na mjesto predsjednika Uprave odlukom uprave je ta nabava obustavljena.



Sukladno odredbama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela V. okr. trgovačko društvo sumnjiči se za kazneno djelo davanja mita.



USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika

