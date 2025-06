bajke

realno i fantastično

čudesne priče

ljudsku maštu

zlog i vječno gladnog vuka

Bloom, Becky. Uljuđeni vuk

Lallemand, Orianne. Vuk koji je tražio ljubav

Robberecht, Thierry. Vuk koji je ispao iz knjige

De Kinder, Jan. Veliki Vuk, a boji se šume

Cawthorne, Catherine. Veliki zločesti vuk istražuje bajke

Tekst: Melita Nađ, dipl. knjižničarka

Nemoguće je utvrditi kada su točno nastale, ali za njih znamo od davnina, nou bajkama se isprepliće i teveć dugo potiču. Svaka nova generacija slušača i čitača bajki ponovno ih otkriva i modificira u skladu s vlastitim ukusom i potrebama. I tako dolazimo do, opasnog lika, koji predstavlja opasnost kojoj smo svi u životu izloženi te nas uči da moramo biti na oprezu od svih onih koji nam žele nauditi. Biti dobar ili zao jesu atributi koje klasična bajka najčešće upotrebljava da bi se istaknule negativne osobine likova kao što su pohlepa, sebičnost i grubost, naspram skromnosti, marljivosti i pravednosti. Tako je bilo nekad. I danas vam želimo predstaviti niz slikovnica u kojima je lik vuka pomalo drugačiji. Priče su nastale u skladu s današnjim vremenom u kojem je lik simpatičnog, promoćurnog, ponekad nespretnog i nesigurnog vuka preuzeo ulogu učitelja životnih vrijednosti, a zbog svih tih njegovih osobina, lik vuka u ovim novim i drugačijim pričama omiljeni je lik, kako djece, tako i odraslih.Autorica Becky Blom u slikovnici progovara o važnosti čitanja i učenja. Kada se gladni vuk približi farmi na kojoj žive životinje koje su dobro obrazovane i zbog toga i pomalo ohole, vuka to sve iznenadi jer ga se nitko ne boji. On odluči to promijeniti, približiti se životinjma koje očito uživaju u čitanju priča i naučiti i sam čitati. No to nije nimalo lak zadatak i potrebno je puno upornosti kako bi se savladalo lijepo i izražajno čitanje. Autorica nas pričom o upornom i znatiželjnom vuku, koji mijenja svoje navike uči kako svatko može promijeniti svoju narav u pozitivnom smislu.Bio jednom jedan crni veliki vuk, prilično zgodan, prilično simpatičan, ali nije imao svoju dragu. I tako dok je cijela šuma u proljeće bila puna zaljubljenih, njemu je to pomalo išlo na živce. Stoga odluči i on potražiti svoju dragu. No, recept za pronalaženje ljubavi svog života ne postoji, niti je to lako... mnoštvo je dobrih savjeta, ali samo je jedan način koji će vam otkriti da ste zaljubljeni. Želite li saznati što će vas zadesiti kad se zaljubite, autorica Orianne Lallemand daje vam odgovor u svojoj priči o zaljubljenom vuku.Kad je soba u neredu, knjiga može pasti s police... a iz knjige ispasti vuk ravno pred strašnu mačku! Autor Thierry Robberecht pripovijeda priču o vuku koji je ispao iz knjige i ne zna se vratiti – ne može pronaći stranicu na kojoj se treba pojaviti pa ga izbace likovi iz mnoštva knjiga u koje je vuk zalutao i nagnaju da dom potraži negdje drugdje. Razigrana slikovnica koja baca novo svjetlo na tradicionalnog negativca klasičnih bajki djecu potiče na razvijanje mašte i razmišljanje izvan okvira.Svi znamo kako je završila prica o Crvenkapici. No, tko zna što je bilo poslije? Mali i Veliki Vuk kreću istraživati šumu. Veliki je Vuk baš kao pravi vuk nesiguran i posvuda vidi opasnost. Mali Vuk pokušava ohrabriti svog tatu i veselo ga vodi kroz šumu u kojoj se krije mnoštvo zanimljivih bića, a mogu se sklapati i prijateljstva, naprimjer s nasmijanom djevojčicom s crvenom kapicom. Međutim, staru priču o zlom vuku i Crvenkapici možemo zaboraviti ... Mali je vuk hrabar, pristojan i djevojčica Crvenkapica za njega ne predstavlja problem, dok je smijeha, igre i pite od borovnica.Nekoć davno živio veliki zločesti vuk kojemu su dozlogrdile sve one silne nejasnoće i strahote u bajkama! Ma nema šanse da vuk može progutati cijelu bakicu (pa nije on zmija), a medenjaci sigurno nisu dobar materijal za gradnju kuće... Pretresite dobro vam znane bajke: Crvenkapicu, Tri praščića, Pepeljugu, Janka i čarobni grah, Ivicu i Maricu i Princezu na zrnu graška te pružite podršku vuku u njegovim tvrdnjama o neospornim dokazima i nebulozama u pričama, u želji da pokaže jednom za svagda da on uopće nije strašan i zločest kao što ga uvijek prikazuju.Veliki zločesti vuk pokazat će vam to na najbolji mogući način uz pomoć znanosti. Možda vas priča o vuku istražitelju potakne na razmišljanje, ponovno čitanje bajki, a svakako ćete se uz ovu slikovnicu dobro nasmijati!