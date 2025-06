Grad Osijek i Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

nastavljaju s mjeramapopulacije žohara na javnim gradskim površinama i u kanalizacijskoj mreži.Djelatnici Službe za DDD Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, u suradnji s djelatnicima, proveli sustanja na području Tvrđe i centra grada. Prilikom izvida utvrđena je pojava, no u manjem broju u odnosu na 2024. godinu, što potvrđuje učinkovitost dosadašnjih tretmana.Grad Osijek od sutra počinje provoditikoje obuhvaćaju tretiranje ulica i zidova, kao i dezinsekciju unutar šahtova, telekomunikacijskih i drenažnih okana na području Tvrđe, na dijelu Europske avenije (od pošte do Sakuntala parka) te dijelu. Tretirat će se i vanjski prsten okana koji se ne mogu otvarati.Iako dezinsekcija žoharaobvezne dezinsekcije, Grad Osijeku Proračunu za provedbu ovih mjera na javnim površinama i u kanalizacijskoj mreži. Za 2025. godinu osigurano je 50 000 eura.Grad Osijek i Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije nastavit će s redovitim izvidima na javnim površinama i u kanalizacijskim mrežama, kao i sa sanitarnim nadzorima nad ugostiteljskim objektima.Pozivamo sve sugrađane da zajedničke prostorekako bi se spriječili uvjeti za razmnožavanje žohara. Vlasnici stanova mogu se obratiti svom upravitelju (u većini zgrada to je Zavod za stanovanje), a mogu se izravno javiti i pružateljima usluga DDD mjera za provedbu tretmana u svojim objektima.