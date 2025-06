Prvenstvo Hrvatske za kadete, juniore i mlađe seniore

Tekst i foto: Karate akademija Osijek

Jučer je u sportskoj dvorani u Ivanjoj Reki održalo se(U21), koje je okupiloiz cijele Hrvatske.Zanastupili su kadetiPrvi na borilišta u kategoriji kadeta -63 kg nastupili su, te su nažalostprve borbe od nešto spremnijih boraca.U kategoriji kadeta +70 kg nastupio je, koji se na kraju zasluženo okitiona Državnom prvenstvu u konkurenciji od 17 natjecatelja.Bartol je odličnim borbama uspio doći do postolja.U kategoriji kadeta -70 kg nastupio jei s odlične dvije pobjede u polufinalnoj borbi gubi borbu, i ne ulazi u finale.U borbi za treće mjesto nažalost gubi od nešto starijeg i iskusnijeg borca, te se na kraju morao zadovoljitiu konkurenciji 11 natjecatelja.U kategoriji juniora +76 kg nastupili suU jakoj konkurenciji od 19 natjecatelja odličnim borbamas dvije pobjede i porazom završava svoj nastup na navedenom prvenstvu.nakon stanke od skoro dvije godine s tri pobjede i tijesnim porazom u polufinalnoj borbi 3:2 ne ulazi u finale kategorije te gubi borbu od kasnijeg prvaka Hrvatske.U borbi za treće mjesto zbog manje ozljede ne uspijeva doći do postolja i brončane medalje, te zauzima veliko i zasluženo, s obzirom na veliku pauzu od trenažnog procesa.Odlični nastupi i prikazane borbe natjecatelja na državnom prvenstvu rezultat sutrenažnih procesa i same pripreme natjecatelja unutar kluba.S osvojenom brončanom medaljomu kategoriji kadeta +70 kg, jedini su karate klub u Osječko-baranjskom županiji koji se vraća s državnom medaljom u karate borbama.Ekipu na natjecanju vodio je glavni trener kluba