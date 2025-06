Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

31 ugovor

105,3 milijuna eura

Andrej Plenković

Radovan Fuchs

Nataša Tramišak

Osječko-baranjske županije

Područnu školu Veliškovci Osnovne škole Ivana Kukuljevića Belišće te Osnovnu školu Selci Đakovački

Obrazovanje je među ključnim prioritetima naše Vlade, što se ne očituje samo u retorici nego, prije svega, u programima, a to se vidi i u samom povećanju proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Kada smo startali 2016. godine, proračun je iznosio 1,8 milijardi eura, a danas je 4,6 milijardi eura. Temeljni cilj Vlade je da sva djeca imaju osigurana mjesta u vrtićima i da osnovne škole krenu u jednosmjensku nastavu

Ova Vlada od samog početka itekako skrbi za obrazovanje. Želimo da sva djeca idu na nastavu u jednoj smjeni, nastavnici imaju bolje mogućnost, a djeca steknu znanje i kompetencije koje će im pomoći u daljnjem životu i karijerama

Danas dodjeljujemo još 31 ugovor za projekte čija je vrijednost 105,3 milijuna eura, od čega je 79 milijuna eura bespovratnih. Dio je to ukupne alokacije od 1,3 milijarde eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

spremne projekte

U ovom trenutku imamo prijavljeno šest projekata od kojih je pet odobreno, a danas smo preuzeli dva ugovora. Slijedi daljnji nastavak prijava projekata, tako da u sljedećih mjesec do dva očekujemo ugovore u vrijednosti 32 milijuna eura. Ove godine planiramo početak radova na svim objektima osnovnih škola kako bi do kraja 2027. godine imali završenu većinu radova i potrebne uvjete za jednosmjensku nastavu

Na prigodnoj svečanosti udanas (5. lipnja 2025. godine) upriličena je dodjela ugovora za Poziv „“ izUkupnou vrijednosti, osiguranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, nazočnim čelnicima jedinica lokalne u regionalne uprave uručili su predsjednik Vlade Republike Hrvatskei ministar znanosti, obrazovanja i mladih. Županicaprimila je dva ugovora za škole na području, i to za- rekao je premijer Plenković i podsjetio da dosadašnja ulaganja u infrastrukturu od vrtića do fakulteta iznose ukupno 2,7 milijardi eura, a osigurana su i sredstva za besplatan obrok, udžbenike i prijevoz učenika osnovnih škola.- kazao je ministar Radovan Fuchs te naglasio kako je Ministarstvo do sada izdalo 359 suglasnosti o prihvatljivosti idejnih projekata te dodijelili 116 ugovora za projekte izgradnje, rekonstrukcije i opremanje osnovnih škola u vrijednosti bespovratnih 542 milijuna eura.- dodao je.Županica Nataša Tramišak naglasila je kako Osječko-baranjska županija imaza ukupno 19 osnovnih škola koja će ići u dogradnju, izgradnju i opremanje kako bi se osigurali uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave diljem županije. Procijenjena vrijednost tih projekata je 66 milijuna eura, što potvrđuje veliki investicijski val u obrazovanje na području županije. Nakon preuzimanja ugovora slijede postupci javne nabave i potom početak radova, koji su već u tijeku u osnovnim školama u Bilju i Viljevu.- kazala je županica Nataša Tramišak.