Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Prevladavat će sunčano. Jutarnja temperatura do 18°C, a dnevna do 33°C.Izobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- Alanska 2-40, 1-33, Ivane Brlić Mažuranić 2a-8, Kalnička 7-9- Crkvena ulica 28-34 par- Kaninska ulica 2/a, Usorska ulica 2, 2/a, 4-32 par, 32/b, 1-17 nep- Kolodvorska 29/a, Osječka 2, 2/b, 2/c, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 6, 6/a, 8-10 par, 10/a, 12-22 par, 26-28 par, 28/a, 30-36 par, 36/a, 38-42 par, 42/a, 44, 50-54 par, 58-64 par, 1/b, 1/c, 3, 7-11 nep, 11/a, 13-27 nep, 27/a, 29, 29/a, 31-33 nep, 33/a, 35,35/a,35/b, 37-39 nep, 57/b, Ulica kralja Stjepana Držislava 1, 1/a- Psunjska 24-36 par, Risnjačka ulica 2-34 par, 1-29 nep, Kalnička 17 nep. Krndije 12 par- Kamešnice 11-13 nep, Osječka 66-70 par, 74-88 par, 92-102 par, 65-137 nep, 137/a, 139-145 nep, 145/a, 147, 151-155 nep, 161-165 nep, Pustara ritić 19, Vratnička ulica 2, 2/a, 6, 6/a, 6/b, 6/c, 8-10 par, 10/a, 12-18 par, 18/a, 20-28 par, 28/a, 30-40 par: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.- Banova ulica ( kbr. 77-89/84b-104), Crkvena ulica ( kbr. 35a-87), Donjodravska obala ( kbr. 25a-36a), Ulica Mije Kišpatića ( kbr. 29-41/54-70), Vijenac Slavka Kolara- Ulica Ivana Gundulića od Županijske do Ulice svete Ane.