Glazbene škole Franje Kuhača Osijek

eTwinningovom projektu

Za mrvu kulture

razvoja

flaute i violine

osipe Erhardt i Tomislave Karačić Šoljić

bogatstvu i raznolikosti projekta.

A CRUMB OF CULTURE – Culture(d) in Everything

Tekst: Josipa Erhardt

Učeniciuspješno sudjelovali u još jednom međunarodnomProjekt „“ osmišljen je s ciljemkulturnog ponašanja, međusobnog poštovanja i socijalnih vještina učenika kroz različite nastavne i izvannastavne aktivnosti. Kroz niz tematskih radionica, stvarne životne situacije i posjete kulturnim i javnim ustanovama, učenici su razvijali svijest o bontonu, pravilima lijepog ponašanja, pristojnoj komunikaciji i poštivanju zajedničkog prostora.Cilj projekta bio je izraditi e-knjigu s pravilima ponašanja u različitim svakodnevnim situacijama i ustanovama. Sudjelujući u različitim aktivnostima učenici su razvijali sposobnosti kulturne komunikacije, pravila pristojnog ponašanja te informacijsko-komunikacijske vještine.U ovom projektu aktivno su sudjelovali učeniciGlazbene škole Franje Kuhača Osijek, pod mentorstvom nastavnica Juz učenike i učitelje iz Hrvatske, Rumunjske, Grčke, Srbije i Bosne i Hercegovine.Kroz razne glazbene aktivnosti, učenici su istraživali kako se kulturno ponašanje i bonton manifestiraju u glazbenom okruženju, pridonoseći takoKao kruna projekta, nastao je e-priručnik na engleskom jeziku pod nazivom „“. Ovaj priručnik, namijenjen svim dobnim skupinama, sadrži savjete, ilustracije i poruke koje promiču vrijednosti poput poštovanja, tolerancije, ljubaznosti i odgovornosti.