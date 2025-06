triju sindikata

Ako bude štrajka, legitimno ga je organizirati, no državna matura je nešto drugo. Već sam rekao, to bi bilo kao da vatrogasci otkažu poslušnost svome zapovjedniku. Ovdje se ne radi o spašavanju života, ali se radi o zanimanjima naših budućih maturanata, i vjerujem da nitko neće dopustiti da svome maturantu omogući izlazak na maturu. Ja sve usmjeravam na adresu sindikata koji štrajkaju. To bi bila svojevrsna ucjena koja ne bi bila dobra. Inače, mišljenja sam da nastavnici rade odličan posao

Zrinko Turalija

Mi nismo htjeli štrajkati baš sada, u najosjetljivijem trenutku, ali izostanak bilo kakvog poziva iz Ministarstva na dogovor natjerao nas je na ovu odluku. Zašto je više od 5000 članova i dalje spremno na štrajk? Jesu li to ljudi kojima nije stalo do učenika? Ne. Riječ je o odgovornim zaposlenicima koji ne žele da se neozbiljna reforma provede preko noći

Predstavniciobrazovanja i znanosti najavili su, točno prednastavne godine. Predstavnici tvrde da je glavni razlog štrajkareforme strukovnog obrazovanja. Za štrajk izjasnilo više odprosvjetara odnosno, više od” rekao je, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.Te dodao kako će se organiziratiza polaganje ispita ako se neki od maturanata nađu u situaciji da im se u školi ne održi matura zbog štrajka., predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske rekao je: “”.