Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

novi je igrač! Aktualni reprezentativac u najboljoj vrstiima 23 godine, ljevak je i „ordinira“ na sredini terena kao. U sezoni koja je netom završila odigrao jei pritom postigaoza svoj dosadašnji klubuz 10 asistencija. Bio je jedan od najboljih igrača u kolektivu koji je u ne tako davnoj prošlosti dvaput izbacivao Bijelo-plave s europske scene (2019. i 2021.), no tada Shopova nije još bilo u redovima Crvenih., uvodno je rekao Shopov.Imao je Stanislavu momčadi CSKA, vjeruje da u svom novom klubu u Hrvatskoj može ostvariti takvu statistiku, uz možda još i bolje brojke…Karijeru je započeo uiz Plovdiva, a njegov je potencijal prepoznao nizozemskikoji ga angažirao 2020. Tamo je proveo nešto manje od dvije godine, da bi se potom vratio u, ali uIgrač je sredine terena, priličnopo onome što se može zaključiti gledajući njegove nastupe za klub iz Sofije.Prošao je sve mlađe kategorije u selekcijama Bugarske, a za A selekciju jeu europskim kvalifikacijama, u gostujućem porazu protiv Mađarske, 27. ožujka 2023.je uspio dovesti Shopova, dakle po isteku njegova ugovora s CSKA-om. S Osijekom je dogovorio trogodišnju vjernost., ističe sportski direktor.Nije lako pronaći pravog razigravača koji ima i reprezentativni status, a da je bio slobodan ovoga lipnja. Petrović je to iskoristio i promptno reagirao.Igrači koji nose broj, a to će kod nas biti Shopov, nekako imaju i veću odgovornost na terenu…