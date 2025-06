peti javni natječaj

Tekst i foto: Državne nekretnine

Raspisan jeza zakup poslovnih prostora u vlasništvuZ-5/25 na koji su Državne nekretnine uvrstilete na. Natječaj je otvorendo 12 sati, a pregledi prostora organizirani su u tjednu od 9. do 13. lipnja 2025.Petim javnim natječajem use daje u zakup. Površine poslovnih prostora su od 20-ak četvornih metara u Radićevoj 11, Maksimirskoj 25 i Križanićevoj 19 do 542 četvorna metra prostora za zakup u Mesničkoj 3. Ovaj najveći prostor na natječaju pozicioniran je dvorišno, a prostire se prizemljem i prvim katom. Prostori srednje veličine od 60-ak četvornih metara ponuđeni su u Vlaškoj 99A i Ozaljskoj 49.Uz zagrebačku Radićevu koja pripada nultoj gradskoj zoni s početnom cijenom zakupa od 25 eura/m2, prostori u užem središtu grada mogu se zakupiti i una Trgu bana Petra Zrinskog 4,u ulici Ivana Gundulića 10 iu ulici Ivana Kukuljevića 3, a u ovim se gradovima početne cijene zakupa za ponuđene prostore krećuPočetni iznosi mjesečnih zakupnina za garaže u Zagrebu na Zelenjaku, Ravnicama i u Sopotu iznose, aje početna cijena kvadrata za smještaj vozila u garaži u Božidarevićevoj 9 u Maksimiru, gdje se u zakup se daje garažno mjesto.Od obalnih gradova, uz, gdje zakupnike i dalje traže ulični lokali na lokacijama Prvog maja 38 i Školjić 7B i 7,s poslovnim prostorom na adresi Tribje 27,s lokalom u stambeno-poslovnoj zgradi u Katalinića Jeretovoj 34 i otočnih 80 kvadrata za zakup u Stivanu nas početnom mjesečnom zakupninom od 379,40 eura, na natječaju su i dva nova poslovna prostora za zakup u. Na zadarskom Poluotoku, u ulici Federica Grisogona 1 nedaleko Narodnog trga ponuđen je prostor od 30 četvornih metara s početnom mjesečnom zakupninom od 579 eura, a nedaleko zadarske City Gallerije s početnom zakupninom od 324 eura u zakup se daje ulični prostor u Ljudevita Posavskog 6.Poslovni prostori i garaže u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine. Pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe, kao ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanić 50, Zagreb, osobno ili poštom. Ponude će se javno otvarati 27. lipnja 2025. u 13:00 sati. Detaljne informacije o prostorima s fotografijama mogu se pogledati na poveznici