i ovog vikenda nudiza sve generacije – od korisnih, do nezaobilaznog. Evo što vas očekuje...za najdlakavije ljubimce –na prvom katu i. U subotu poslijepodnepostaje oaza za ljubitelje! Na Groom popodne stižu iskusni, koji ćedijeliti savjete o njezi i zdravlju pasa i mačaka. Na licu mjesta obavljat će se i manji tretmani poput rezanja noktiju, čišćenja ušiju te pregleda i raščešljavanja dlake. Ako želite nagraditi svog ljubimca malim 'spa' tretmanom – ovo je događaj koji ne smijete propustiti!" – akcija mjerenja tlaka i šećera -na prizemlju ispred Interspara. U subotu prijepodne u prizemlju Portanove održava se„Kad si sladak, nisi svoj!" u organizaciji CroMSIC-a – Odbora za javno zdravstvo udruge studenata medicine. Svi posjetitelji imat će prilikuizmjeriti tlak i šećer u krvi, ali i dobiti korisne savjete stručnjaka o prevenciji i zdravim navikama. Napravite važan korak za svoje zdravlje – jer preventiva je najbolji lijek!Radno vrijeme tijekom blagdana i vikenda. Na Dan državnosti, u, trgovine u Portanovi. Također, i nedjelja 1. lipnja bit ćeza trgovine. No – to ne znači da zabava staje!na 2. katu – GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Luckia Casino i restoran Polaris rade i čekaju vas za opušteno obiteljsko ili prijateljsko druženje.stiže već sljedeći tjedan –. Zabilježite ovaj datum jer je rezerviran je za Portastičnu srijedu,u Portanovi! Svaka prva srijeda u mjesecu donosi posebne ponude, a ovoga puta poklapa se i s međusezonskim sniženjima, što znači još više razloga za dobar shopping.Portanova i dalje ostaje omiljeno mjesto za sve koji traže više – zdravlje, brigu o ljubimcima, pametan shopping i vrhunsku zabavu. Vidimo se ovog vikenda – u Portanovi!