Panonski festival knjige

najvećih kulturnih događaja

25 tisuća posjetitelja

Grad Osijek, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatska gospodarska komora te Osječko-baranjska županija

Osječka čitalačka publika je od prvoga dana sjajno reagirala na Panonski festival knjige. A kako je nama u Osijeku najveći izazov biti bolji, osobito od samih sebe, nisam ni sumnjao da ćemo i ove godine srušiti prošlogodišnji rekord broja posjetitelja, odnosno povećati ga sa 17 na 25 tisuća. Veseli me što je i izlagački prostor u našoj Dvorani Gradski vrt bio popunjen do posljednjeg mjesta. Treće izdanje Panonskog festivala knjige programski i sadržajno najbogatije je do sada što su posjetitelji itekako nagradili

Ivan Radić

Ninom Obuljen Koržinek

Iznad svih očekivanja je brzina razvoja ovog festivala u samo tri godine. Panonski festival knjige je nakon Interlibera u Zagrebu, a uz bok svojoj dalmatinskoj verziji , Mediteranskom festivalu knjige u Splitu- najmasovniji takav događaj u RH. Kvalitetan autor i priča, ostaju u ovom digitalnom dobu uvjerljiviji motiv i razlog zašto vjerujemo da PFK ima itekako dobru budućnost za posjetitelje, pisce i autore, te same nakladnike, koji preko svojih knjiga svim legama i legicama žele prenijeti inspiraciju, znanje ili kvalitetnu zabavu

Slavko Kozina

U odnosu na 2021. godinu kada sam postao gradonačelnik proračunska sredstva za kulturu smo udvostručili. Podjednako brinemo o infrastrukturi i sadržajima. Već sada se okrećemo Osječkom ljetu kulture, jedinstvenoj manifestaciji koja će i ove godine ponuditi na desetke iznimnih kulturnih sadržaja

Tekst i foto: Osijek.hr

u samo tri godine postao je jedan odu istočnoj Hrvatskoj, ali i šire.U četiri festivalska dana kroz osječku dvoranu Gradski vrt, gdje je od 21. do 25. svibnja održan PFK, prošlo je rekordnihFestival kojega organiziraju, ove je godine okupio 55 izlagača i iznio čak 70 programa za odrasle i za djecu.. „- izjavio je osječki gradonačelnikte dodao da su ovi rezultati iznad svih očekivanja koja je imao prije tri godine kada je s ministricom kulture i medijarazgovarao o mogućnosti da se u Osijeku organizira Panonski festival knjige..“- istaknuo je predsjednik Udruženja nakladnika i knjižara HGKGradonačelnik Radić je zaključio da za Panonski festival knjige kao i kulturu u Osijeku nema stajanja..“- istaknuo je gradonačelnik Radić.