neće igrati

NK Osijek

Opus Arene

Bijelo-plavima

2028.

Nail Omerović

Naravno da mi je drago što smo potpisali novi ugovor i nije tu bilo nikakvog premišljanja. Sretan sam i zadovoljan ovdje, znam da još mogu igrački napredovati, a sada u miru mogu otići i na okupljanje reprezentacije. Teška je bila sezona za sve nas u Osijeku, mogli smo i trebali sve skupa odraditi bolje s obzirom na kvalitetu kadra kojega smo imali, no vjerujem da ćemo u sljedećoj biti i bolji i konkretniji u svakom smislu

četiri pogotka

učinkovitiji

Mogu biti zadovoljan brojem nastupa jer ih je bilo dosta tijekom sezone. Da, golovi i asistencije su mi krenuli kada sam prebačen na krilo gdje se najbolje i osjećam na terenu. Nadam se da ću u takvom ritmu i nastaviti, a uvijek je želja da to bude još i bolje, koliko je god moguće. Osijek svakako mora biti bolji od sedmog mjesta na kojem smo sada završili. Pričali smo i mi igrači između sebe da nam se ovakva sezona ne smije ponoviti. I neće, borit ćemo se dogodine za mjesto u vrhu ljestvice.

Svjetsko prvenstvo

San Marina

Slovenijom u Celju

Drago mi je da izbornik Sergej Barbarez prepoznaje moj rad i doprinos u Osijeku. Uvijek je lijepo igrati za svoju reprezentaciju, to je posebna čast. Ne želim ništa posebno obećavati, komentirati hoću li i koliko igrati ili ne, to je na stručnom stožeru. Već sam poziv me je ponovno ispunio srećom i ponosom.

Petrović

On još puno može dati našem klubu

prioritete

Bilo nam je vrlo bitno produžiti ugovor s Omerovićem. Već sada je za njega postojao određeni interes u smislu transfera, ali pravimo novu momčad i bilo nam je vrlo bitno riješiti situaciju s njim, odnosno produžiti ugovor. Drago mi je da je i on prepoznao situaciju u kojoj želimo opet krenuti uzlaznom putanjom i formirati igrački kadar koji će biti spreman upustiti se u borbu za neke više ciljeve. I da je Osijek, unatoč lošijoj sezoni, klub u kojem vrijedi ostati. Nail također misli da se može još bolje profilirati, bitan nam je igrač i stoga smo promptno reagirali. On još puno toga može dati našem klubu, zapravo mu pružiti ono najbolje jer ga se predugo forsiralo na poziciji koja mu nije prirodna

Alen Petrović

profesionalni odnos

I to nešto znači, a s ovim novim ugovorom do 2028. i on će imati određeni mir, budući da bi u suprotnom ulazio u posljednju godinu ugovorne obveze, a to je već samo po sebi podložno nekim promišjanjima što i kako dalje. Ovako ima čistu situaciju u kojoj može biti zadovoljan i posvećen svemu što ga u idućem razdoblju očekuje. Transfer će doći kada za to bude vrijeme. Cilj nam je da igrači takve razine i potencijala odlaze na nekom svom vrhuncu. Cijela nam je momčad ipak ostala dužna na planu rezultata, a sljedeće sezone moramo biti puno, puno bolji.

Tekst i foto: NK Osijek

Nakon što smo objavili zahvalu igračima za koje je izvjesno da višejer su im istekli ugovori, ovoga utorka stiže svakako lijepa vijest s. Naime, vjernostdogodine produžio je jedan od najstandardnijih igrača, 22-godišnji, izjavio je Omerović.Nail je ubilježiouz isto toliko asistencija, a u proljetnom je dijelu sezone bio značajnonego jesenas, što je vezano i uz poziciju na kojoj je igrao u većem broju utakmica…Pozvan je Omerović ponovno u najbolju nacionalnu vrstu Bosne i Hercegovine koju u lipnju očekuju dva nastupa. Prvi je kvalifikacijski za, protivu Zenici, a potom će u prijateljskom odmjeravanju snaga igrati saSportski direktor Bijelo-plavih odmah je stavio upravo „Omera“ među svojekada je prihvatio poziv za povratak u NK Osijek, na ovu odgovornu funkciju., rekao jeUostalom, Omerovićev reprezentativni status također nešto govori, baš kao ikojega ima od prvog dana, kada je stigao među Bijelo-plave.