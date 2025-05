GPP

subotu, 31. svibnja 2025.

od 9:00 do 14:00 sati

Krug za Jug

Opatijskom, Umaškom, Divaltovom, Huttlerovom i Ulicom J. R. Kira

Privremene trase autobusnih linija definirane su kako slijedi:

Linija 1: JUG II - KANIŽLIĆEVA - OPUS ARENA - VIJ.PETROVE GORE

Linija 3: ČEPIN 3-4 - MIO - IND. ZONA NEMETIN - TENJA 4-3 i linija 4: BRIJEŠĆE - TENJA 4-3

Linija 7: DRINSKA - USKE NJIVE - DRINSKA:

Linija 8: JUG II - BOLNICA - JUG II:

Tramvajska linija 2 (prometuju autobusi): BIKARA - TRG A. STARČEVIĆA - BIKARA:

[klik za uvećanje]

obavještava korisnike javnog prijevoza da će se u, zbog zatvaranja prometa na dionicama na kojima se održava utrka građana "", privremeno izmijeniti trase linija koje prometujuIz smjera Gajevog trga vozi se ustaljenom trasom Vukovarskom do Svačićeve gdje je izlaz putnika na stajalištu Banjalučka ul. Okretište je u kružnom toku Rosinjača. Polazno stajalište je Banjalučka ulica, te Svačićevom do Vukovarske i dalje ustaljenom trasom. Autobusna stajališta u Divaltovoj, Kirovoj, Opatijskoj i Umaškoj ulici neće biti u funkciji.Iz smjera Čepina i Briješća u smjeru Tenja, kao i u povratku iz Tenje prema Briješću i Čepinu, vozi se skraćenom trasom Vukovarskom - desno Svačićevom i dalje ustaljenom trasom. Autobusna stajališta u paru na Vukovarskoj (Ul. J. Huttlera), Huttlerovoj (Ul. F. K. Frankopana) i Divaltovoj (Ul. J. Reihl - Kira) neće biti u funkciji.Iz smjera Uskih njiva prometuje ustaljenom trasom do Svačićeve – kružni tok Rosinjača – Svačićevom -lijevo Vukovarskom i dalje ustaljenom trasom. Autobusna stajališta u Divaltovoj (Ul. J. Reihl – Kira), Huttlerovoj (Ul. F. K. Frankopana) i Vukovarskoj (Ul. J. Huttlera) neće biti u funkciji.Iz smjera bolnice prometuje ustaljenom trasom Huttlerovom - desno Vukovarskom – lijevo Svačićevom gdje je izlaz putnika na stajalištu Banjalučka ul. Okretište je u kružnom toku Rosinjača. Polazno stajalište je Banjalučka ulica, dalje – Svačićevom - desno Vukovarskom – MIO (okretanje kod MIO-a) i dalje ustaljenom trasom do bolnice. Autobusna stajališta u Huttlerovoj (Ul. F. K. Frankopana), Kirovoj, Opatijskoj, Umaškoj, Divaltovoj (Kruna) i HEP -Toplana neće biti u funkciji.Iz smjera Mačkamame prometuju autobusi ustaljenom trasom - Divaltovom – desno Svačićevom – gdje je izlaz putnika na stajalištu Banjalučka ul. Okretište je u kružnom toku Rosinjača. Polazno stajalište je Banjalučka ulica, dalje – Svačićevom – lijevo Divaltovom i dalje po trasi linije do Mačkamame gdje je prijelaz putnika na tramvaje do Trga A. Starčevića.Tramvajska stajališta u paru na Divaltovoj (Kirova, Srijemska, Ledine i Umaška ) neće biti u funkciji.Nakon završetka utrke, sve linije nastavljaju prometovati po svojim standardnim trasama.Mole se putnici za razumijevanje.