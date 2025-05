Od 6. do 8. lipnja Medvednica

Tekst: Ariana Veočić

Foto: Samir Kurtagić

Od 6. do 8. lipnja Medvednica ponovno postaje pozornica jedinstvene višednevne planinarske avanture - HIGHLANDER Medvednice. Ovo je događaj koji spaja prirodne ljepote, osobni izazov i opušteni festivalski duh, a sve to doslovno na korak od Zagreba.

HIGHLANDER Medvednica nudi dva formata prilagođena kako iskusnim planinarima, tako i onima koji će se tek okušati u planinarskoj avanturi života, ali i onima koji žele vikend rezervirati za jedinstveno obiteljsko druženje koje će im dugo ostati u pamćenju.

Pegasus ruta (56 km) vodi sudionike od Susedgrada do Sesveta, kroz guste šume, slikovite grebene i brojne povijesne lokalitete. Na ovom zahtjevnom, ali izuzetno nagrađujućem putovanju prikupljaju se pečati na ključnim točkama poput Kamenih Svata, Kraljičinog zdenca i OIV tornja Sljeme koji je jedan od simbola Zagreba, zaštitni znak same Medvednice i najviša turistička točka glavnoga grada s koje se pruža jedinstveni pogled na grad, a noći se provode pod zvijezdama u kampovima na proplanku ispred planinarskog skloništa Falat, gdje je inače zabranjeno bivakiranje osim na HIGHLANDER Medvednici, i doma koje je davne 1967. godine izgradilo Planinarsko društvo Lipa na uzvisini zvanoj Rog, koja ponosno stoji na nadmorskoj visini od 709 metara, zbog čega je puni naziv doma Planinarski dom Lipa-Rog.

Uz trodnevnu planinarsku avanturu, HIGHLANDER Medvednica ima i jednodnevni Lyra format (19.2 km) čija ruta kreće sa srednjovjekovne utvrde Medvedgrad sagrađene u 13. stoljeću i pruža nezaboravan pogled na ljepotu Medvednice. Završava velikom proslavom na Sljemenu, a putem prolazi kroz poznate točke kao što su Hunjka gdje će sudionici uživati u prekrasnim vidicima na Zagorje i slovenske planine, Vidovečkim makadamom i radiotelevizijskim tornjem na Sljemenu. Ovaj jednodnevni planinarski format idealan je izbor za one koji traže kraću, ali i dalje izazovnu avanturu ili se jednostavno žele odmaknuti od gradske vreve na dan.

Osim što pruža nezaboravno planinarsko iskustvo, HIGHLANDER Medvednica događaj je poznat i po svojoj opuštenoj atmosferi i bogatom festivalskom programu koji uključuje masaže, jogu, glazbene nastupe na handpanu, koncerte vrhunskih umjetnika poput energičnog dvojca Nikole Dabca i Stanislava Kovačića koji čine duo La Papa, radionice i inspirativna predavanja. Upravo ta kombinacija avanture, introspektive i zajedništva čini HIGHLANDER posebnim iskustvom o kojem se priča oko logorske vatre, ali i koje se prepričava mjesecima te kojeg se prisjeća godinama nakon završetka.

Ivan Filipović, voditelj projekta HIGHLANDER Medvednica, izjavio je: "Medvednica je naš zeleni dragulj i vjerujemo da će upravo njezina blizina gradu, a opet osjećaj potpunog uranjanja u prirodu, privući sve više ljudi koji žele predah od svakodnevice. HIGHLANDER nije utrka, nego osobno putovanje, a Medvednica je savršena pozornica za to."

HIGHLANDER Medvednicu od prvog izdanja podržava Turistička zajednica grada Zagreba, čija je direktorica Martina Bienenfeld, ovom prilikom izjavila: „HIGHLANDER Medvednica utjelovljuje duh aktivnog i održivog turizma koji promičemo u Zagrebu. Ovaj događaj ne samo da potiče rekreaciju i boravak u prirodi, već i osvještava važnost očuvanja naše zelene oaze. Upravo zato me iznimno veseli što smo nedavno predstavili projekt Medvednica, koji na jednostavan i pristupačan način objedinjuju sve što ona nudi – od planinarskih staza i domova, do gastronomije i prijedloga aktivnosti, te vjerujem da će pridonijeti kvalitetnijem doživljaju Medvednice i sudionicima HIGHLANDER."

U samo nekoliko dana, sudionici HIGHLANDER Medvednice proći će ne samo kilometre staza već i transformaciju koja se ne zaboravlja.